اکثر مردم آمریکا تحریم ایران را بی تاثیر می دانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی مؤسسه نظرسنجی "انگوس رید"، در این نظرسنجی که توسط مؤسسه "راسموسن ریپورت" انجام شده،60 درصد از پرسش شوندگان آمریکایی گفتند تحریمهای اقتصادی سخت علیه ایران، نمی تواند این کشور را وادار به دست برداشتن از برنامه هسته ای خود کند. علاوه براین، آنها اعتقاد دارند تحریمهای مالی یکجانبه اخیری که دولت آمریکا علیه ایران اعمال کرده، در بلندمدت تاثیری بر ایران نخواهند داشت.

دولت آمریکا 10 روز قبل تحریمهای یکجانبه ای را علیه سه بانک دولتی ایران و نیز 20 نهاد و شخصیت مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بهانه های واهی از جمله ادعای بی اساس حمایت از تروریسم اعمال کرد.

در نظرسنجی فوق فقط 7 درصد از پرسش شوندگان گفتند که تحریمها می تواند ایران را وادار به کنار گذاشتن برنامه هسته ای اش کند و 27 درصد نیز تاحدی آن را محتمل دانستند.

این نظرسنجی روز 24 اکتبر به صورت تلفنی از یک هزار آمریکایی انجام شد.

چند روز قبل نیز نظرسنجی دیگری که توسط مؤسسه راسموسن انجام شد، نشان داد 53 درصد از آمریکایی ها معتقدند متحدان اروپایی آمریکا از تحریمهای جدید واشنگتن علیه تهران حمایت نخواهند کرد.

تحلیلگران و مقامهای کشورهای مختلف در واکنش به تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران اعلام کردند که این تحریمها نه تنها تاثیری بر ایران نخواهد داشت، بلکه به تضعیف تلاشهای واشنگتن در ایجاد جبهه متحد بین المللی علیه ایران منجر خواهد شد.