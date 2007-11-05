پسرفت برای رشته پایه دوومیدانی / مدالهایی که آب رفت ؛ گزارش مهر از ناکامی دوومیدانی در ماکائو

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی دوومیدانی کشورمان در حالی با 20 ورزشکار (14 مرد و 6 زن) در دومین دوره رقابت های داخل سالن آسیا در ماکائو شرکت کرد که رئیس این فدراسیون عنوان کرد این تیم در این بازی ها 7-6 مدال کسب خواهد کرد اما دست آخر احسان مهاجر شجاعی نقره گرفت و 3 برنز حاصل کار پندارشوقیان، مهدی شاهرخی و تیم 4 در 400 متر امدادی بود.

این درحالی است که ما در دور قبلی این رقابت ها که در تایلند برگزار شد 5 مدال کسب کردیم که یکی از آنها طلایی رنگ بود و این یعنی پسرفت برای رشته پایه ای که باید پس از گذشت دو سال پیشرفت می کرد. دو و میدانی ایران در سال های گذشته در اردوهای بسیاری شرکت کرده و انتظار آن می رفت به عنوان یک رشته مادر، عملکرد بهتری در رقابت های ماکائو می داشت با این حال باید دید مسئولان این فدراسیون برای ضعف خود چه دلایلی می آورند و یا همانند اکثر رشته هایی که ناکام می مانند به توجیه متوسل می شوند.

از سویی، اینکه رئیس یک فدراسیون اینچنین پیشگویی می کند یا از وضعیت تیم خود خبر ندارد و یا حریفان را نمی شناسد که در هر دو حالت، پسندیده نیست. البته ایشان، پیش از این تبصره ای را لحاظ کرده بودند مبنی بر اینکه اگر اتفاق خاصی نیفتد، کسب این مدال ها میسر می شود اما مصدومیت یک ورزشکار، خود می تواند دلایل قابل بررسی داشته باشد و اینکه چرا اصلا چنین اتفاقاتی باید حادث می شد.

در پایان دومین دوره بازی های داخل سالن آسیا که با شرکت 3500 ورزشکار از 45 کشورآسیایی برگزارشد ، تیم چین با کسب 52 مدال طلا، 26 نقره و 24 برنز به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافت. کاروان کشورمان هم که با 140 ورزشکار در 16 رشته آقایان و 5 رشته خانم ها در این دوره از بازی ها حضور پیدا کرده بود، در پایان با کسب 17مدال(4 طلا، 4 نقره و 9 برنز) به مقام هشتمی این دوره از مسابقات دست یافت.