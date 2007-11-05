تیم ساوه شن لیگ برتر فوتسال ایران را هدف گرفته است

جواد خارکن در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: این تیم با برگزاری چند بازی دوستانه طی هفتههای گذشته و ادامه برنامههای آمادهسازی خود با قدرت در لیگ دسته یک کشور شرکت میکند.
وی افزود: رقابتهای لیگ دسته یک کشور از دوم آذرماه با حضور ۱۶تیم در دو گروه هشت تیمی منطقه شمال و جنوب کشور برگزار میشود.
خارکن با اشاره به حضور تیم فوتسال ساوه شن در بین تیمهای منطقه شمال، اظهار داشت: از هرگروه دو تیم به مرحله بعدی صعود میکند و در بین این چهار دو تیم به لیگ برتر فوتسال ایران راه مییابند.
وی عنوان کرد: با توجه به حضور تیمهای قدرتمند در گروه تیمهای منطقه شمال، رقابتهای این گروه به مراتب دشوارتر است.
تیم ساوه شن، سال گذشته با قهرمانی در رقابت های فوتسال لیگ دسته دو کشور به رقابت های لیگ دسته یک کشور صعود کرد.
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