رایزنی با رئیس دولت برای برون رفت از بحران بودجه دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، بودجه 1386 کشور هنگامی که توسط دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، همگان انتظار داشتند بودجه دانشگاهها مطابق سال 1385 بر اساس سرانه دانشجویی بسته شود اما با توجه به اینکه دولت تصمیم گرفته بود بودجه کشور را انقباضی تدوین کند، بودجه دانشگاهها نیز شامل این تصمیم شد و توجهی به سرانه دانشجویی نشد.

دانشگاهها نیز که همه ساله ظرفیت خود را به سازمان سنجش اعلام می کنند تا بر اساس آن پذیرش صورت گیرد با اعلام نتایج کنکور متوجه شدند که ظرفیت مازادی نیز به آنها تحمیل شده است. البته دولت با توجه به برنامه چهارم توسعه باید به توسعه کمی دانشگاهها همت گمارد و این امری طبیعی است و باید اجرا شود اما رقمی که بودجه 1386 برای دانشگاه ها تعیین کرده بود بی گمان همگان را در همان نگاه اول متوجه کسری بودجه می کرد.

بسیاری از روسای دانشگاهها با انتقاد از سرانه ای نبودن بودجه دانشگاهها که مدت ها در مورد آن برنامه ریزی شده بود و حتی در برخی اجلاس روسای دانشگاهها نیز پیرامون این موضوع بحث و بررسی صورت گرفته بود، انتقادات شدیدی را وضعیت مالی دانشگاههای خود مطرح کردند.

دانشگاه تبریز و دانشگاه یزد نمونه هایی از دانشگاههای هستند که وضعیت موجود را بحران زا خوانده اند. رئیس دانشگاه یزد اعتقاد دارد که ماه آذر آخرین ماهی است که توان پرداخت حقوق کارمندان و اساتید را دارد و فصل زمستان فصل خزان بودجه این دانشگاه خواهد بود.

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد که همیشه فصل بودجه را فصل شکست پژوهش و دانشگاهها می داند این بار نیز پس از بودجه 86 دولت که به مجلس تقدیم شده بود، وضعیت نامناسب بودجه دانشگاهها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: عملکرد کمیسیون تلفیق برای ما شگفت آور است. پیشنهادات کمیسیون آموزش و تحقیقات نه در بخش تحقیقات و آموزش و نه در بخشهایی که بار مالی نداشت مورد تائید کمیسیون تلفیق قرار نگرفت و متاسفانه بخش بزرگی از این پیشنهادات رد شد.



رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: البته کمیسیون تلفیق 21 میلیارد تومان را برای بودجه جاری دانشگاه های تحت تابعه وزارت علوم به تصویب رساند که این رقم نیز با توجه به افزایش ظرفیت دانشجو در سال آینده نمی تواند پاسخگوی نیاز دانشگاه ها باشد و می توان گفت، بودجه سال 86 وزارت علوم نسبت به سال 85 کاهش پیدا کرده است.

عباسپور تصریح کرد : با در نظر گرفتن تورم و افزایش حقوق، دانشگاه ها به طور حتم با کسری بودجه مواجه می شوند.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس اضافه کرد: امسال نیز کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص بودجه های سال آینده این دانشگاه مبلغ 45 میلیارد تومان را به کمیسیون تلفیق پیشنهاد کرده بود که متاسفانه در این کمیسیون تنها 2 میلیارد تومان آن به تصویب رسید.

پس از این هشدار عباسپور، برخی روسای دانشگاهها به حمایت از دولت در میزان بودجه دانشگاهها در سال 1386 پرداختند اما همین روسا امروز در حالی که در تنگنای مادی قرار گرفته اند، فریاد بی پولی سرمی دهند و مدعی هستند که توان اداره دانشگاه را در فصل زمستان ندارند.

دکتر سید محمد حسینی نماینده وزیر علوم در امور دانشگاهها نیز در مورد کسری بودجه دانشگاهها با اشاره به کسری بودجه 300 میلیارد تومانی وزارت علوم در بخش جاری به لزوم توجه مسئولین به این مسئله تاکید کرد.

دکتر رازقی معاون طرح و برنامه وزارت علوم کسری های زیاد بودجه دانشگاهها را تایید کرد و گفت : برای رفع کسری بودجه دانشگاهها در ماههای پایانی سال باید فکری اندیشید.

علاوه بر دانشگاههای تابع وزارت علوم، آموزش پزشکی (دانشگاههای علوم پزشکی) نیز به شدت با کسری بودجه مواجهند.



معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت از کسری بودجه 159 میلیارد تومانی در بخش آموزش دانشگاههای علوم پزشکی کشور خبر داد و گفت : مبلغ برآورد کسری بودجه بخش آموزش در وزارت بهداشت بیش از این مبلغ بود که پس از رایزنی هایی که با سازمان مدیریت سابق و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری فعلی برگزار شد مبلغ 159 میلیارد تومان مورد تأیید آنها قرار گرفت.

دکتر رحمت الله حافظی یاد آور شد: در همین زمینه رایزنی و جلساتی نیز با دکتر داوودی معاون اول رئیس جمهور انجام شد و این میزان کسری بودجه دانشگاه های علوم پزشکی به اطلاع مسئولین رسید.

معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت به مهر گفت : قرار بر این شده است که صددرصد بودجه بخش آموزش علوم پزشکی زودتر از موعد ابلاغ شود که بتوانیم از آن به موقع استفاده کنیم و برای تأمین کسری نیز در قالب اصلاحیه بودجه در نیمه دوم سال، ترتیبی اتخاذ شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس امروز آخرین وضعیت کسری بودجه دانشگاه ها را تشریح کرد و گفت: روسای دانشگاهها بار سنگین توسعه علمی را با کسری بودجه به دوش می کشند.



دکتر علی عباسپور تهرانی فرد افزود: در شرایط فعلی دانشگاهها با 2 هزار 700 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه هستند و مسئولین دانشگاهها پیوسته با کمبودها دست و پنجه نرم می کنند.

وی اضافه کرد : از سوی دیگر دانشگاههای دولتی در سال جاری با رشد 10 تا 20 درصدی دانشجو مواجه بوده اند و همین امر باعث می شود که بار سنگین تولید و توسعه علمی کشور و هدایت آن برای مسئولین دانشگاهی سنگین‌ تر از گذشته باشد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به مشکل حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها در سال جاری اظهار داشت: حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها امسال هیچگونه افزایشی نداشته و زیر نرخ تورم در نظر گرفته شده که مورد اعتراض اساتید است.

محمد مهدی زاهدی وزیر علوم نیز در آخرین اظهار نظر خود در مورد کسری بودجه دانشگاهها صریحا اعتراف می کند که دانشگاه مشکل بودجه دارند. زاهدی تصریح می کند که دولت در اصلاحیه بودجه خود دانشگاه ها را فراموش نمی کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می گوید: اعتراف می کنیم که کسری بودجه داریم و این کسری مورد تأیید دست اندرکاران ذیربط قرار گرفته است.



زاهدی در مورد کسری بودجه دانشگاهها گفت : در اصلاح بودجه ای که قرار است دولت به مجلس ارائه دهد به طور حتم سهم ویژه ای برای آموزش عالی در نظر گرفته خواهد شد. وزیر علوم در خصوص میزان این کسری بودجه گفت : اجازه بدهید در این زمینه دولت تصمیم بگیرد.

در حالی که برنامه چهارم توسعه برنامه ای مبتنی بر دانایی نام نهاده شده است اما بی توجهی به بودجه دانشگاهها که مهد تمدن و توسعه قلمداد می شوند می تواند لطمات جبران ناپذیری را بر پیکرده آموزش عالی وارد سازد. در حالی که مسئولان آموزش عالی از عالی ترین مقام آن تا روسای دانشگاهها در تلاش برای تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه و حتی تدوین برنامه پنجم توسعه هستند مسئولان برنامه ریز و بودجه ای کشور باید توجه و اهتمام ویژه ای به بودجه دانشگاهها داشته باشند.

به طور حتم نگاه هزینه ای به دانشگاه نگاهی غلط است. بودجه ای که در دانشگاهها صرف می شود به هیچ عنوان هزینه نیست. سرمایه گذاری است که نتایج آن سالهای آینده در سطح جامعه نمایان می شود. جامعه ای که متبلور از دانش باشد و دانشمندان جوان آن فرمانروایان اقتصاد و صنعتش باشند به طور حتم جامعه ای توسعه یافته خواهد بود.

در دولت و نظامی که دانشگاه حرف اول را می زند و دانشگاهی بودن افتخار است می طلبد که نگاه به بودجه های دانشگاهی انقباضی نباشد. مدل سرانه ای دانشجو و تدوین وام های دانشجویی برای تحصیل همه آرزومندان به تحصیل در دانشگاهها سرمایه گذاری بلند مدتی است که هیچ بازار بورس و بانکی نمی تواند آن را تامین کند.

خروج از کشور روز به روز در رسانه های بیگانه مورد بررسی قرار می گیرد. بارها ایران را در خطر فرار مغزها مطرح می کنند. تنها را خروج از چنین نگاهی نگاه ویژه به حمایت از دانشگاههای داخلی است. رئیس جمهوری در سفر اخیر خود به ارمنستان شاهد وضعیت نابسامان دانشجویان ایرانی می شود و دستور ایجاد ستاد توسعه ظرفیت های داخل کشور را در ریاست جمهوری صادر می کند. به طور حتم نگاه ویژه به دانشگاههای داخل کشور می تواند راه برون رفت از خروج دانشجویان و جوانانی باشد که خود و خانواده هایشان دانشگاه را تنها راه ادامه زندگی می دانند.

امید است مسئولان دولت نهم در اصلاحیه ای که به مجلس شورای اسلامی ارائه می کنند دانشگاه را فراموش نکنند. گفته می شود زاهدی رایزنی هایی را با معاون رئیس جمهور و حتی خود دکتر احمدی نژاد داشته است و با اعتراف به کسری های موجود خواستار حمایت دولت از وضعیت مالی دانشگاهها شده است.

.................................................

گزارش : رضا یغمایی