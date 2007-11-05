تحلیلگر اردنی در گفتگو با مهر : آمریکا درصدد یافتن راهی برای خروج آبرومندانه از عراق است

"جواد الحمد" سردبیر مجله تخصصی "دراسات شرق اوسطیه" چاپ امان، در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری مهر تاکید کرد: همواره شاهد آن بوده ایم که حضور دولت آمریکا در امور منطقه عربی واسلامی مشکل ساز بوده وهست.

وی در اشاره به کنفرانس بین المللی استانبول درباره عراق که روز شنبه 12 آبان با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد، افزود: آمریکا سعی می کند از نشستهایی همانند استانبول برای فشار بر کشورهای همسایه عراق جهت تحقق اهدافش در این کشور نهایت استفاده را ببرد.

جواد الحمد گفت : دولت اشغالگر آمریکا تلاش دارد به هر شکل ممکن، راهی برای خروج آبرومندانه خود از عراق بیابد.

به اعتقاد این تحلیلگر اردنی، خروج آبرومندانه وجلوگیری از خدشه دار شدن هرچه بیشتر چهره ارتش آمریکا درعراق، اکنون هدف اصلی آمریکا است.

این تحلیلگر اردنی درباره راهکارهای مورد نیاز برای برون رفت عراق از بحران فعلی به مهر گفت : عراق برای برون رفت از این بحران سه راهکار پیش روی خود دارد.

وی افزود: اولین راه این است که دولت عراق باید ارتباط خود را با اشغالگران قطع کند و فورا خواستار پایان یافتن وضعیت اشغال کشور شود، زیرا به اعتقاد من، ملت عراق، ملتی آگاه از نظر سیاسی بوده وحتی اگر خروج نیروهای آمریکایی از عراق منجر به درگیری داخلی هم شود؛ تصور می کنم این مسئله بسیار کوتاه و زودگذر بوده و به سرعت به پایان می رسد.

الحمد تاکید کرد: اگر عراقی ها به دنبال دستیابی به استقلال وحاکمیت واقعی هستند؛ باید آن را خارج از چارچوب حضور نیروهای اشغالگر پیدا کنند، زیرا بقای آمریکا درعراق با هدف تقویت حاکمیت عراق نبوده، بلکه هدف اصلی اشغالگران افزایش شکاف واختلاف بین عراقی هاست.

دومین راهکار به اعتقاد این تحلیلگر اردنی این است که همه طیفهای ملت عراق چه آنها که در دولت منتخب حضور دارند و چه کسانی که خارج از آن قراردارند؛ خواستار پایان دخالتهای کشورهای دیگر درامور داخلی عراق شوند.

سردبیر مجله "دراسات شرق اوسطیه"،سومین راهکار خود را نشستن طیفهای مختلف عراقی پشت میز مذاکره و گفتگو با یکدیگر دانست.

وی خاطر نشان کرد : همه عراقی ها با هر نوع رویکردی باید بدون استثنا با یکدیگر به مذاکره بپردازند؛ آنها راهی جز گفتگو ندارند؛ این گفتگوها هم باید خارج از چارچوب فشارهای آمریکایی انجام پذیرد

الحمد در پایان گفتگو با مهر اظهار داشت : تصور می کنم این سه راهکار بتواند به عراقی ها برای خروج از بحران خود کمک کند، اما اگر گروه ها وطیفهای مختلف عراقی همچنان به عملکرد خود در مخالفت با نظرات طرفهای دیگر ادامه دهند؛ بحران عراق همچنان طی چند سال آینده هم به قوت خود باقی خواهد ماند.

لازم به ذکر است؛ کنفرانس بین المللی استانبول درباره عراق روز شنبه 12 آبان در بیانیه پایانی خود بر حمایت از وحدت سرزمینی عراق و تلاشهای دولت منتخب این کشور برای تحقق اهداف ملت عراق تاکید کرد.

در بیانیه پایانی صادره در پایان کنفرانس وزیران امورخارجه کشورهای همسایه و برخی کشورهای دیگر در شهر استانبول ترکیه آمده است : این کنفرانس همه اقدامات تروریستی در عراق را محکوم می کند و خواستار توقف فوری آن است و از تلاش های دولت عراق در مبارزه با تروریسم از جمله تلاش برای ممانعت از استفاده از خاک عراق به عنوان پایگاهی برای اقدامات تروریستی علیه کشورهای همجوار حمایت می کند.

منوچهرمتکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در اجلاس استانبول، طرح 14 ماده ای پیشنهادی تهران برای حل مشکلات و بحران عراق را ارائه کرد.