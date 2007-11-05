وزیر بهداشت در گفتگو با مهر خبر داد: تولید دستگاههای نوین پزشکی توسط محققان جوان ایرانی

دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تمهیدات وزارت بهداشت برای بهره مندی هر چه بیشتر محققان ایرانی از تجهیزات پیشرفته تحقیقاتی، اضافه کرد: در چند سال اخیر پژوهشگران کشور با نوعی تحریم نانوشته روبرو هستند و در فناوری هایی که پشتیبان تحقیقات جدید است این نوع تحریم در مورد ایران اعمال می شود و مشکلاتی را برای محققان ایرانی ایجاد می کند.

وی گفت: خوشبختانه به موازات این مسئله دانشمندان جوان کشور نیز توانسته اند دستگاه هایی را در زمینه های نوین پزشکی تولید کنند که نه تنها از نوع خارجی بهتر است بلکه بر اساس فرضیات جدید علمی و زمینه های پیچیده ای مانند نانوتکنولوژی تولید شده است.

وزیر بهداشت یادآور شد: این تولیدات در نمایشگاهی که در اواخر آبان ماه در حاشیه اجلای وزرای بهداشت موضوع تحقیقات سلامت برگزار می شود، به نمایش در خواهد آمد.

باقری لنکرانی به مهر گفت: این در حالی است که می بینیم که هر چه این آپارتاید علمی سخت تر می شود از سوی دیگر جنبش و نوآوری در داخل کشور بیشتر می شود و این کارها تاکنون نتوانسته است روند تحقیقاتی کشور ما متوقف کند و روز به روز شاهد اقدامات بیشتری هستیم.

وی به رشد مقالات علمی در کشور به عنوان شاهد رشد روز افزون علم و فناوری در کشور اشاره کرد و گفت: مقالات رشد سالانه خود را ادامه داده است و در بخش علوم پزشکی بیش از 20 درصد رشد سالیانه داریم و درصد مقالات جدید نیز که به نسبت گذشته به علوم جدید از جمله زیست فناوری و نانوتکنولوژی پرداخته اند، بیشتر شده است و به نظر نمی آید این تحریم ها اثر چندانی داشته باشد.