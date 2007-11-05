شهرستان بردسکن برخی شبکه های سیما را دریافت نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حبیب الله مقامی صبح امروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات پوشش شبکه های صدا و سیما در این شهرستان افزود: یکی از مصوبات سفر سال گذشته ریاست جمهوری به استان خراسان رضوی تحت پوشش قرار دادن مناطق فاقد دریافت شبکه های صدا و سیماست.

فرماندار بردسکن خاطرنشان کرد: در شرایط امروز دنیا که دشمن با استفاده از ابزار رسانه ترفندهای متعدد خود را بر علیه نسل جوان مملکت روانه ساخته است توجه و سرمایه گذاری بیشتر در امور آموزش، پژوهش و احکام در رسانه ملی خنثی کننده تمامی این ترفندها خواهد بود.

وی در تشریح وضعیت پوشش شبکه های سراسری در بردسکن اظهار داشت: از مجموع 65 روستای شهرستان یک روستا شبکه یک، یک روستا شبکه دو و 6 روستا شبکه 3 را دریافت نمی کنند در حالیکه در هیچ کدام از نقاط شهرستان شبکه های خبر، آموزش و چهار سیمای جمهوری اسلامی ایران دریافت نمی شود.

وی در ادامه با بیان این نکته که در بعضی روستاهای دورافتاده شهرستان، برخی شبکه های بیگانه به صورت ضعیف دریافت می شود، افزود: 16 روستای بردسکن نیز از نعمت دریافت برنامه های شبکه استانی خراسان رضوی بی بهره هستند.

وی افزود: در شهرستان های کاشمر و تا حدودی هم برخی مناطق خلیل آباد امواج شبکه های خبر، آموزش و چهار سیما دریافت می شود.

مقامی همچنین با مطلوب ارزیابی کردن وضعیت پوشش برنامه های رادیویی در بردسکن با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس هشتم خاطر نشان کرد: رسانه ها به خصوص صدا و سیما می توانند با سوق دادن فضای جامعه به سمت اتحاد ملی و انسجام اسلامی در راستای حضور پرشور مردم در این انتخابات گام های موثری بردارند.

در ادامه این جلسه عبدالرضا صدری بخشدار مرکزی و سر پرست بخشداری شهرآباد و حسین اکرامی بخشدار انابد بردسکن هم خواستار راه اندازی شبکه های فاقد پوشش در روستاهای شهرستان شدند.