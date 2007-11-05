محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامه ای که نمایندگان مجلس مبنی بر حمایت از محصولات تراریخته تهیه و به دولت ارائه شد، گفت : پیش از این گزارشی مبنی بر کسب توفیقاتی در زمینه برنج تراریخته توسط محققان ایرانی به نمایندگان مجلس رسید و پس از بررسیهای بیشتر متوجه شدیم این محصول به وسیله فناوری بیوتکنولوژی برای اولین بار در ایران تولید و به صورت آزمایشی به کشت رسیده است.

وی اظهار داشت: استفاده از مهندسی ژنتیک در این محصول باعث شده بود، تولید برنج از حد معمول افزایش یابد و برنج نسبت به آفت مقاوم شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: از سوی دیگر در مصوبه دولت آمده بود که ایران باید تا پایان برنامه چهارم توسعه به نیم درصد سطح زیر کشت دنیا در مورد محصولات تراریخته دست یابد. بر این اساس دستور حمایت و توسعه این محصولات از سطوح بالاتر نظام صادر شده بود اما وزارت جهاد کشاورزی 2 سال است که در مورد این موضوع مقاومت می کند.

وی با اشاره به دلایل وزارت جهاد در ایجاد مانع برای این محصولات به مهر گفت : این وزارتخانه دلایل ایمنی زیستی را دلایل ایجاد مانع در تولید انبوه این محصولات عنوان می کند. از سوی دیگر سازمان حفاظت از محیط زیست نیز تکلیف را مشخص نکرده و مجوز لازم را صادر نمی کند. حتی شورای ملی ایمنی زیستی نیز که برای رسیدگی به این امور در این سازمان مستقر است، تکلیف تولید این محصولات به ویژه برنج را پس از چند سال که از زمان تولید می گذرد، روشن نمی کند.

به گزارش مهر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت : این در حالی است که وزارت بهداشت 2 سال قبل مجوز سلامت این محصول را صادر کرده و از نظر بهداشتی منعی را برای تولید آن در نظر نگرفته است.

وی اضافه کرد: 2 سال قبل نیز 48 نفر از نمایندگان مجلس نامه ای تهیه و خواستار روشن شدن این وضعیت بودند که ترتیب اثری داده نشد.

میر تاج الدینی به مهر گفت: نامه تهیه شده صرفا برای حمایت از برنج تراریخته به دولت ارائه نشده بود بلکه حمایت از تمامی محصولات دست ورزی شده ژنتیکی که ایمنی آنها بررسی شده، مد نظر بوده است.