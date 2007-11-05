افزایش محدودیت کاتولیکها و بودائیان چین در پی دیدار دو رهبر معنوی

پاپ از رسانه‌ها خواست حقیقت را براساس منافع خود تحریف نکنند

پاپ بندیکت درحالی که موضوع روز جهانی ارتباطات کلیسای کاتولیک را اعلام ‌کرد از رسانه‌ها خواست به دنبال حقیقت باشند، چرا که به نظر می‌رسد رسانه‌ها این روزها حقیقت را براساس منافع یا اندیشه‌های فردی خود تعریف می‌کنند.

اسقف اعظم کلودیو سلی رئیس شورای پاپی ارتباطات اجتماعی با اعلام موضوع چهل و دومین روز جهانی ارتباطات در کلیسای کاتولیک از سوی پاپ از رسانه‌ها خواست درباره نقش خود در جامعه تعمق کنند.

موضوع روز جهانی ارتباطات سال آتی میلادی" رسانه: در تقاطع میان فعالیت و خدمات: جستجوی حقیقت برای سهیم شدن آن بادیگران" اعلام شده که هر سال روز 4 می ( 14 اردیبهشت) ، یکشنبه پیش از عید پنجاهه گرامی داشته می‌شود.

اسقف اعظم سلی با اشاره به افزایش این خطر که رسانه‌ها حقیقت را بر مبنا منافع و اندیشه های خود منعکس کنند حقیقت را امری دانست که باید در جستجوی آن بود و آن را با دیگران سهیم کرد.

پاپ برای دیدار با دالایی لاما ابراز تمایل کرد

خبرگزاریهای ایتالیا گزارش دادند که پاپ بندیکت شانزدهم در نظر دارد ماه دسامبر( آذر ماه) برای دومین بار با دالایی لاما در واتیکان دیدار کند.

بندیکت شانزدهم و دالایی لامای چهاردهم اکتبر سال 2006 میلادی نیز بایکدیگر دیدار کردند اما به علت تمایل واتیکان برای برقراری رابطه با چین و مخالفت شدید چین با دالایی لاما، واتیکان دیدار سال گذشته را جزء دیدارهای کم اهمیت دانست، به طوری که آن را در تقویم دیدارهای پاپی ثبت نکرد و علت آن را به ماهیت غیر رسمی دیدار نسبت داد.

واتیکان همچنین هیچ اطلاعاتی درباره جزئیات دیدار سال گذشته پاپ و دالایی لاما منتشر نکرد و تنها اعلام کرد که دو رهبر دینی درباره موضوعات دینی به گفتگو پرداختند.

دیدارهای اخیر دالایی لاما با نخست وزیر کانادا، صدراعظم آلمان و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتقادهای شدیدی را از سوی چین به همراه داشته است.

برخی گزارشهای تأیید نشده خبرگزاری های ایتالیایی تاریخ دیدار رهبر کاتولیکهای جهان و رهبر بودائیان تبت را 13 دسامبر (22 آذر) اعلام کرده اند اما واتیکان در این رابطه ابزار نظر نکرده است.

واکنش شدید چین به دیدار پاپ و دالایی لاما

دولت چین در واکنش به گزارش دیدار بندیکت شانزدهم و دالایی لامای چهاردهم در ماه دسامبر هشدار داد چنین دیداری اهانت بوده و می تواند به بازگشت کلیسای کاتولیک چین به وضع سابق منتهی شود.

خبرگزاری های ایتالیا گزارش دادند پاپ و دالایی لاما دسامبر امسال دیدار می کنند و قرار است رهبر معنوی بودائیان تبت به واتیکان، رم سفر کند. این در شرایطی است که واتیکان تاکنون برنامه های این دیدار را تأیید نکرده است. اما در این میان تنها انعکاس اخبار دیدار رهبر کاتولیکهای جهان با رهبر بودائیان تبت کافی بود تا پاسخ شدیدالحنی از سوی پکن منعکس شود. یک سخنگوی دولت چین گفت: واتیکان باید برای بهبود روابط ، صداقت نشان داده و برنامه این دیدار را لغو کند.

رژیم چین همواره به هر دیداری که رهبران جهان با دالایی لاما صورت می گیرد اعتراض می کند، چون چین دالایی لاما را که در سال 1989 به واسطه مبارزات غیرخشونت آمیز خود علیه چین برنده جایزه صلح نوبل شد، جدایی طلب توصیف می کند درحالی که دالایی لاما به کرات تصریح کرده خواستار جدایی تبت نیست.

بندیکت شانزدهم 13 اکتبر سال 2006 نیز با دالایی لاما دیدار کرد. سال گذشته رهبر معنوی بودائیان تبت به منظور دریافت دکترای افتخاری به رم، ایتالیا سفر کرده بود و در آن زمان مقامات واتیکان اصرار داشتند این دیدار را چندان مهم جلوه ندهند و تأکید کنند گفتگوها تنها به موضوعات دینی محدود شده است.

اما براساس برخی گزارشها انتظار می رود، واتیکان به دیدار ماه دسامبر این دو رهبر دینی ماهیت رسمی دهد.

روابط میان مقر پاپ و دولت چین نیز در ماه های اخیر بسیار حساس بوده است. اگرچه واتیکان دارای روابط دیپلماتیک با پکن نیست اما دو کشور تبادلات غیر رسمی داشته و تلاش کردند مناقشه ای که برسر انتصاب اسقف در کلیسای کاتولیک چین وجود دارد را حل کنند.

مقر پاپ اظهار می دارد که دارای حق انحصاری انتصاب اسقفهای جدید است و از سوی دیگر پکن نیز اصرار دارد رهبری کلیسای چین نباید در معرض نفوذ خارج از کشور قرار گیرد.

به نظر می رسد مذاکرات غیر رسمی امسال به توافق ضمنی رسیده باشد به طوری که واتیکان چندی پیش بی سروصدا نامزدی منتخب کاتولیکهای چین را برای فعالیت به عنوان اسقف چین پذیرفت.



بودائیان تبت در کشور خود به اقلیت تبدیل شده‌اند

دالایی لاما چین را به تعرض نسبت به جمعیت تبت متهم کرد و گفت: بودائیان تبت در کشور خود پس از به قدرت رسیدن پکن، به اقلیت تبدیل شده اند.

دالایی لاما در جمع گروه های دینی و فعال صلح در دهلی نو اظهار داشت: مردم بودایی تبت با احساس وحشت و ترور زندگی می کنند. جمعیت تبتی ها در لهاسا پیشتر بین 50 تا 60 هزار نفر بود، اکنون به 300 هزار نفر رسیده و 200 هزار نفر آنها چینی هستند.

رهبر معنوی بودائیان تبت اظهار داشت تبتی ها از فرصت یادگیری زبان خود محروم بوده و صومعه ها براساس سیاست قتل عام فرهنگی چین سیاست زده شده اند.

وی همچنین راه آهنی که سال گذشته به منظور ارتباط تبت و چین راه اندازی شده را ابزار استثمار منابع طبیعی توصیف کرد.

دالایی لامای چهاردهم در جمع دیپلماتها، رهبران دینی و تبتیهایی که در هندوستان زندگی می کنند و برای دریافت نشان عالی کنگره آمریکا مراسمی برای وی برگزار کرده بودند اظهار داشت: می خواهم کاملاً بازنشسته شوم تا بتوانم فرصتی برای آمادگی تناسخ پس از خود صرف کنم. بگذارید واضح صحبت کنم ، دالایی لاما خواهد مرد اما جامعه تبت زنده می ماند.

رهبر بودائیان تبت از سال 1959 به دنبال یک قیام ناموفق، 9 سال پس از اشغال نظامی تبت توسط نیروهای چین به هندوستان متواری شد، اما مبارزات غیر خشونت آمیز وی علیه چین جایزه صلح نوبل سال 1989 را برایش به ارمغان آورد.

شفقت مؤمنان ادیان مختلف نسبت به حیوانات

رهبران دینی مسلمان، مسیحی، یهودی، بودایی هندو و سایر سنتهای دینی روز چهارشنبه 7 نوامبر ( 16 آبان) در واشنگتن دی سی، آمریکا گردهم جمع می شوند تا سند تاریخی " اعلامیه شفقت نسبت به حیوانات" را امضا کرده و سایر رهبران دینی را برای ملحق شدن به جنبش شفقت به تمام موجودات زنده دعوت کنند.

براساس نظرسنجی سال 2006 انجمن، 89 درصد آمریکایی ها بر این نکته اتفاق نظر دارند که ما از وظیفه ای اخلاقی برای حمایت از حیوانات برخورداریم، از این رو این انجمن رهبران دینی را گردهم جمع کرده تا حمایت خود را از حیوانات اعلام کنند.

کشیش لاری ایوانس، روحانی کلیسای کاتولیک "بانوی رحمت ما" در نیوجرسی اظهار داشت: حیوانات نیز چون سایر مخلوقات خداوند باید مورد توجه قرار گیرند، آنها نیز چون سایر موجودات زنده باید مورد مراقبت و نگهداری واقع شوند. کاتولیکها خواستار پیروی از نمونه سنت فرانسیس از شهر آسیسی، قدیس حامی حیوانات و محیط زیست هستند.

قاسم احمد روحانی مسلمان، مؤسس و مدیر مؤسسه یادگیری اسلامی در فلوریدا اظهار داشت: حیوانات مخلوقات خداوند هستند و باید با آنها رفتاری شایسته داشت، همانطور که پیامبر اسلام (ص) فرمود، هر کس به مخلوقات خداوند شفقت نشان دهد خداوند نیز با او مهربانی و رحم می کند.

خاخام رابین نافشی از مرکز جامعه یهودی شهر اورگان نیز گفت: این امر در مفاهیم یهودی نیز وجود دارد که ما وظیفه داریم اطمینان حاصل کنیم حیوانات بدون ظلم، درد و سوء استفاده زندگی می کنند.

برخی از اعضای کنگره آمریکا و حامیان حقوق حیوانات نیز در مراسم روز چهارشنبه شرکت خواهند کرد.

اعلامیه دینی شفقت نسبت به انسانها از سوی مجمع خداوند، باپتیستها، بودائیان، کاتولیکها، کلیسای برترن، کلیسای عیسی مسیح روز آخر، اپیسکوپالها، جنبش بین ادیان تفکر جدید، مسلمانان، جینها، یهودیان، لوتریها، پنطیکاستی ها، مشایخی ها، کواکرها، ساینس دینی، یونیتارین یونیورسالیستها، کلیسای متحد مسیح و کلیسای متحد متودیست نوشته شده است.

مرکز دینی مبارزه با سلاح گرم در بریتانیا افتتاح شد

اسقف اعظم یورک مرکز تازه ای در شهر بیرمنگام تحت عنوان "جوان برای مسیح" افتتاح کرده تا با اوباش و همچنین جرایمی که به وسیله سلاح گرم صورت می گیرد، مبارزه کند. این مرکز تازه، مقر فعالیتهای جوانان است که با الهام از آموزه های مسیحی فعالیت می کند تا با فرهنگ اوباش و استفاده از اسلحه مبارزه شود.

دکتر جان سنتامو اسقف اعظم انگلیکن های شهر یورک که به عنوان رئیس مرکز "جوان برای مسیح" فعالیت خواهد کرد روز یکشنبه 6 آبان ماه در مراسم افتتاحیه این مرکز گفت: باید با همکاری جامعه ملی به جوانانی که در پی راه دیگری غیر از پیوستن به اوباش هستند کمک کنیم. باید اماکن نیایشی را به مرکز الهام، حمایت و فعالیت افرادی تبدیل کنیم که خواستار رویکرد تازه ای به زندگی هستند.

دکتر سنتامو از دولت، کلیساها و جامعه مدنی خواست از ابتکار عملهای دین محور حمایت کنند تا زندگی مردم و جامعه متحول شود.

سفر 12 کیلومتری کلیسای قرون وسطای آلمان خاتمه یافت

کلیسای سنگی قرون وسطایی شهر برنا در آلمان پس از آنکه از مقر 700 ساله خود 12 کیلومتر جابه جا شد روز چهارشنبه 9 آبان ماه به مقر جدید رسید.

کلیسای امونوس در شهر هویر دورف، نزدیکی لایپزیگ از روز 25 اکتبر (3 آبان ماه) روی یک کامیون عظیم سفر 12 کیلومتری خود را به میدان مارتین لوتر شهر برنا آغاز کرد. این کلیسای 750 تنی با بیش از 19 متر ارتفاع پس از سفری با احتیاط همزمان با نواختن زنگهای کلیسای در همان نزدیکی به آهستگی در منزل جدید خود مستقر شد.

کلیسای لوتری آلمان روز چهارشنبه 9 آبان ماه روز "اصلاحات" را گرامی داشته و به ماریتن لوتر، صلح کلیسایی قرن شانزدهم خود ادای احترام کردند. گئورگ میلببرات فرماندار ایالت ساکسونی آلمان ابراز امیدواری کرد که این کلیسا صدها سال در محل جدید خود باقی بماند.

انتقال این کلیسا از یک نقطه به نقطه دیگر به علت حفاری معدن ذغال سنگ صورت گرفته و هزینه این حمل و نقل 2/4 میلیون دلاری برعهده کمپانی ذغال سنگ میبراگ است که درنظر دارد 50 میلیون تن ذغال سنگ برای تأمین نیروی الکتریکی ایستگاه لیپن دورف نزدیکی لایپزیگ استخراج کند.

نام این کلیسا در اسناد تاریخی سال 1297 مورد اشاره قرار گرفته است.

بررسی فرصتها و چالشهای جوامع دینی در آمریکا

نمایندگان ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت، هندوئیسم و بودیسم دیروز جمعه 11 آبان ماه طی یک گردهمایی یک روزه در کارولینای جنوبی امریکا درباره فرصتها و چالشهای جوامع دینی متبوع خود به گفتگو پرداختند تا به رغم تمایزات دینی احترام به یکدیگر را ترویج کنند.

حدود 100 نفر شرکت کننده در همایش یک روزه " با همسایگان ملاقات کن: تنوع درحال رشد جامعه دینی ما" با حمایت دانشگاه کارولینای جنوبی و مرکز تعلیم و تربیت الهیات و دین واباش شرکت کردند. در این همایش ران رابینسون از کلیسای اپیفانی و استاد دین در دانشکده وفورد درباره تنوع میان مسیحیان صحبت کردند. براساس اظهارات وی حدود 45 درصد از مسیحیان منطقه آپ استیت کارولینای جنوبی خود را پروتستان می‌دانند که این آمار 11 درصد نسبت به آمار ملی بیشتر است. ما گروه پیچیده ای هستیم، مسیحیان به عنوان جامعه پست مدرن از ویژگی چندپارگی برخوردار هستند.

افشین شاه به نمایندگی از جامعه هندو یادآور شد که در دهه 1960 وقتی که تازه واردان به امریکا عزیمت کردند تنها 10 خانواده هندو در این منطقه زندگی می کردند اما این جامعه اکنون گسترش یافته است و جامعه دینی اطراف از جامعه ما حمایت کرده اند. افشین شاه رئیس سابق انجمن هندو اسپارتانبراگ اظهار داشت که کلیساهای این منطقه پیش از ساختن شدن معبد هندو اجازه می‌دادند مؤمنان برای گردهمایی های دینی از محل آنها استفاده کنند.

ابراهیم حنیف نیز به ساخت مسجدی برای جامعه مسلمان در سال 1988 اشاره کرد. وی در سال 1972 درحالی که در دانشگاه سلمسون تحصیل می‌کرد به دین مبین اسلام مشرف شد.

ابراهیم حنیف گفت: مسلمانان محلی با چالشهای بیرونی و درونی رو به رو هستند که یکی از آنها تشکیل ساختاری سازمانی غیرفرقه ای و گسترده است. این سازمان قرار است مسلمانان جامعه را که از پیشینه های مختلفی هستند تحت پوشش قرار دهد. آنها باید خدمات حمایت اجتماعی را برای تازه مسلمانان گسترش دهند و درک تازه ای از اسلام در جامعه ترویج کرده که اهمیت ارزشهای جهانی را نزد اسلام نشان دهد.

خاخام یوسی لیبویتز اظهار داشت: گاهی دین به عنوان یک فروشگاه در نظر گرفته می شود که به وارد آن شده و یک سنت را از روی قفسه ها برداشته و سنت دیگری که دوست دارید جایگزین آن می کنید. حقیقت این است که ما دارای تفاوتهایی هستیم اما باید راهی پیدا کنیم که این تفاوتها برایمان چالش برانگیز نباشند.

این مسئله در سخنرانی لوری پاتن رئیس دپارتمان دین در دانشگاه موری مورد تأکید قرار گرفت که اظهارات خود را با تمرکز بر تصدیق و پذیرش تفاوت سنتهای دینی ارائه کرد.

سم برت از دانشگاه فورمان، شری فوهر از دانشکده کانورس، ترینا جونز از دانشکده وفورد و دیوید دامرل از دانشگاه کارولینای جنوبی درباره تحقیقات اخیر درباره تنوع دینی و جایگاه مطالعات تطبیقی دین در کلاسهای درسی دانشگاه ها سخنرانی کردند.

کنگره آمریکا جشن دیوالی هندوها را به رسمیت شناخت

کنگره ایالت متحده آمریکا این هفته طی قطعنامه‌ای جشن دیوالی مؤمنان هندو را که توسط سیکها و جینها نیز گرامی داشته می‌شود به رسمیت شناخت.

رهبران بنیاد هندو- آمریکایی از به رسمیت شناختن جشن دیوالی در کنگره آمریکا با رأی 358 نفر از اعضای کنگره آمریکا ابراز مسرت کردند.

جون ویلسون نماینده کنگره از کارولینای جنوی اظهار داشت: این قطعنامه اهمیت جشن دیوالی را به عنوان جشنی بین المللی، دینی و تاریخی تصدیق و بر تنوع دینی در هندوستان، ایالات متحده و سراسر جهان تأکید کرده است.

کنگره آمریکا همچنین چندی پیش طی قطعنامه‌ای ماه مبارک رمضان را به رسمیت شناخته بود. دیوالی جشنواره پنج روزه هندوها است که بر اساس تقویم در روز پانزدهم کارتیکا آغاز می‌شود. دیوالی در تقویمهای مختلف متغییر است، سال 2006 دیوالی روز 26 اکتبر بود و و امسال 9 نوامبر (18 آبان) آغاز خواهد شد.

نام دیوالی، تحریف شده واژه دیپاوالی (Deepavali) – دیپا به معنی نور و آوالی به معنای ردیف و صف - و در کل به معنای صفی از نور است. در واقع نمایش نور در این جشنواره یکی از جذابترین بخش‌های آن است. تمام خانه‌ها، از فقیرانه‌ترین کلبه‌ها تا اشرافی‌ترین کاخها، با نور نارنجی رنگ فانوسهایی به نام دیا (Diya) برای تبریک و سلام به لاکشمی روشن می‌شوند.

فانوس یا دیپ (Deep)، نشانه دانش است و افروختن چراغ دانش در بین مردم به معنای درک فلسفه هر روز خاص از این جشنواره و به عمل درآوردن این فلسفه در زندگی روزمره است.