بوش به ما دروغ گفته است

به گزارش خبرنگار مهر، رابرت ردفورد در گفتگو با روزنامه آلمانی مورگن پست تصریح کرد: من علاقمند به اروپا هستم و از سن 18 سالگی با سفر به کشورهای اروپایی تجربیاتی ارزشمند به دست آورده ام.

وی درباره کارگردانی فیلم "شیرها برای بره ها" با موضوع جنگ افغانستان گفت: در هالیوود هنرمندانی هستند که هر کدام بخش یا سوژه به خصوصی را مورد حمایت قرار می دهند که از جمله آنها می توان به حمایت از حیوانات و محیط زیست اشاره کرد. به گمان من جنگ سوژه ای است که به خوبی به آن پرداخته نشده و من سعی کردم در فیلم اخیر خود این موضوع را بپرورانم.

این هنرپیشه کهنه کار هالیوود درباره اینکه "شیرها برای بره ها" سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا را مورد انتقاد قرار داده، گفت: من 90 دقیقه زمان داشتم تا حرف ها و ناگفته هایی را از آنچه در افغانستان گذشته به مخاطبان انتقال دهم. من معتقدم بوش تاکنون دروغ زیاد به ما گفته و باید از هر راهی با این دروغ‌ها برخورد کرد. قصد دارم از این پس بیشتر به مباحث سیاسی بپردازم.

بازیگر و کارگردان آمریکایی همچنین کتاب پرفروش "در برابر تمام دشمنان" نوشته ریچارد ای. کلارک را با موضوع برخورد دولت جرج بوش با تهدید القاعده قبل و بعد از حادثه 11 سپتامبر به فیلم برمی‌گرداند. کلارک که مشاور ضدتروریسم در شورای امنیت ملی آمریکا بوده، در کتاب خود با اشاره به صاحبان قدرت تصویری دقیق از شرایط امنیت ملی در آمریکا ارائه داده است.

کتاب "در برابر تمام دشمنان" ماه مارس 2004 منتشر و در فهرست کتاب‌های پرفروش نیویورک تایمز اول شد. در این کتاب شکست دستگاه امنیتی آمریکا و حمله به عراق به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. پیش از رابرت ردفورد، قرار بود پل هاگیس کارگردان فیلم برنده اسکار "تصادف" این پروژه را بسازد، اما او "در دره الله" را انتخاب کرد که به تازگی اکران شده است.

ردفورد در حال حاضر فیلم "شیرها برای بره ها" را آماده نمایش دارد که خودش کارگردانی کرده و در آن نقش‌آفرینی می‌کند. این فیلم با بازی تام کروز و مریل استریپ برای اولین بار در دنیا در جشنواره موسسه فیلم آمریکا نمایش داده می‌شود و پس از آن از نهم نوامبر به نمایش عمومی درمی‌آید.

فیلم جدید ردفورد سه خط داستانی به هم پیوسته دارد: کروز در نقش یک سناتور و درگیری‌های او با یک خبرنگار با بازی استریپ؛ ردفورد در نقش یک استاد دانشگاه که مردی است آرمانگرا و می‌کوشد برای یکی از دانشجویان مستعد خود الهامبخش باشد و یک خط داستانی دیگر در مورد دو سرباز زخمی آمریکایی که یکی از آنها دانشجوی سابق ردفورد است.