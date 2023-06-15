نیروی انتظامی خط مقدم جنگ ترکیبی دشمن در داخل کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد حسن رحیمیان بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه سر مانده انتظامی استان قم اظهار داشت: در طول تاریخ بشریت، روزگاری مثل امروز که تقابل و جنگ تمام عیار بین جبهه حق و باطل و بین کفر و ایمان قرار دارد وجود نداشته است.

تولیت مسجد مقدس جمکران گفت: هیچگاه تا این اندازه توطئه برای نابودی جبهه حق و اسلام ناب محمدی وجود نداشته است اما بر خلاف خواست دشمنان این نقشه‌ها ناکام مانده و منشأ اقتدار بیشتر جبهه حق شده است.

رحیمیان افزود: نیروی انتظامی خط مقدم تقابل با جنگ ترکیبی دشمن در داخل کشور است و امروز در سخت‌ترین و پیچیده‌ترین شرایط تقابل با دشمنان قرار داریم و دشمنان سعی دارند با شیوه‌های آندلوسی ایمان را از جامعه ما بردارند.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی مقتدر و مظلوم است بیان داشت: در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که نیروی نظامی هم به مسئولیت خود عمل کند و هم سختی‌ها، شهادت‌ها و مجروحیت‌ها را تحمل کند.

تولیت مسجد مقدس جمکران بیان داشت: از تلاش‌های نیروهای انتظامی در استان قم که در راستای تأمین امنیت و آرامش برای زائران و مجاوران کریمه اهل بیت (س) خدمت می‌کنند تشکر می‌کنیم و در دوره مسئولیت سردار میرفیضی تلاش‌های خوبی در زمینه تأمین امنیت در استان قم صورت گرفته که امید است این برنامه‌ها در دوره جدید نیز ادامه یافته و تقویت شود.