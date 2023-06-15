نشست تخصصی فعالین حوزه عفاف و حجاب استان بوشهر برگزار شد

مائده پیامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دومین نشست تخصصی فعالین حوزه عفاف و حجاب استان بوشهر با سخنرانی حجت‌الاسلام محسن گمار از اساتید مطرح کشوری و مسئول مؤسسه تمنا با طرح موضوعات حوزه نوجوان در سالن اجتماعات شهید آوینی اداره کل تبلیغات اسلامی برگزار شد.

وی اضافه کرد: در این نشست معلمان و مشاوران مدارس و ۲۰۰ نفر از فعالان حوزه عفاف و حجاب شامل دختران نوجوان حضور داشتند.

مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر بیان کرد: با طرح بحث‌هایی که در این جلسه انجام می‌شود مربیان مبلغان و مشاورین فعال در حوزه دختران نوجوان برای سال تحصیلی با توشه خوبی وارد مدارس خواهند شد.