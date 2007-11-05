هفته سیزدهم لیگ فوتبال فرانسه به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدارهای برگزار شده تیم کان با گل های گوفران(32 و 65) و الوچانز(57) مقابل 2 گل باسا(47) و ملو(72) از لومان مقابل این تیم به برتری رسید.
دیگر دیدار شب گذشته را تیم های تولوز و متز با تساوی بدون گل به پایان بردند. لانس هم موفق شد با نتیجه 3 بر 2 مقابل سنت اتین به برتری برسد. برای تیم میزبان کولیبالی(63)، دمون(65) و دیندانه(85) گل زدند. سنت اتین هم توسط جیگلیوتی(17) و لاندرین(22) به گل رسید.
جدول رده بندی:
1- لیون 31 امتیاز
2- نانسی 27 امتیاز
3- رن 24 امتیاز
4- بوردو 22 امتیاز
18- سوشو 12 امتیاز
19- مارسی 11 امتیاز
20- متز 7 امتیاز
