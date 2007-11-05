  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۳۶

هفته سیزدهم لیگ فوتبال فرانسه به پایان رسید

هفته سیزدهم لیگ فوتبال فرانسه به پایان رسید

هفته سیزدهم رقابت های لیگ فوتبال فرانسه دیشب با برگزاری سه دیدار به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر،  در دیدارهای برگزار شده تیم کان با گل های گوفران(32 و 65) و الوچانز(57) مقابل 2 گل باسا(47) و ملو(72) از لومان مقابل این تیم به برتری رسید.

دیگر دیدار شب گذشته را تیم های تولوز و متز با تساوی بدون گل به پایان بردند. لانس هم موفق شد با نتیجه 3 بر 2 مقابل سنت اتین به برتری برسد. برای تیم میزبان کولیبالی(63)، دمون(65) و دیندانه(85) گل زدند. سنت اتین هم توسط جیگلیوتی(17) و لاندرین(22) به گل رسید.

جدول رده بندی:
1- لیون 31 امتیاز
2- نانسی 27 امتیاز
3- رن 24 امتیاز
4- بوردو 22 امتیاز
........................
18- سوشو 12 امتیاز
19- مارسی 11 امتیاز
20- متز 7 امتیاز

کد مطلب 581138

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها