کلینتون و جولیانی نامزدهای پیشتاز برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نظرسنجی روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری ای بی سی نشان داد که کلینتون با 49 درصد از " باراک اوباما" رقیب خود با 26 درصد پیش است؛ 12 درصد هم از " جان ادواردز" سناتور سابق آمریکا حمایت کردند.

در بین جمهوریخواهان، جولیانی شهردار سابق نیویورک از رقبای خود "جان مک کین" و " فرد تامپسون" پیش است، اما اکثر طرفداران وی " تاحدی" از نامزدی وی حمایت کردند .

از سوی دیگر، نظرسنجی هفته نامه نیوزویک که روز گذشته منتشر شد، نشان داد که کلینتون همسر رئیس جمهور سابق آمریکا، بخت اول پیروزی در انتخابات سال آتی ریاست جمهوری آمریکا به شمار می رود.