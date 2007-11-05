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۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۸:۰۱

یک سوم رانندگان خراسانی فاقد کارت سوخت هستند

یک سوم رانندگان خراسانی فاقد کارت سوخت هستند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت نفت منطقه ای خراسان رضوی گفت: حدود یک سوم دارندگان کارت سوخت در خراسان رضوی به نوعی کارت خود را از دست داده اند.

محمد هرندی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: حدود یک سوم دارندگان کارت سوخت به نوعی کارت خود را از دست داده اند و منتظر و درگیر پروسه صدور کارت المثنی هستند و این مسئله مشکلات زیادی را در جامعه برای مردم و مسئولان ایجاد کرده است.

مدیرعامل شرکت نفت منطقه ای خراسان رضوی گفت: بر اساس آمارهای موجود بیشترین علت مفقودی کارت های سوخت جا گذاشتن کارت در جایگاه ها به هنگام سوختگیری است.

وی با اشاره به اینکه روزانه حدود 30 کارت سوخت توسط ماموران سوخت گیری و تلمبه چی ها در جایگاه ها برداشته شده و به ماموران ما می دهند، گفت: همکاران ما در شرکت نفت نیز بلافاصله شماره کارت های مربوط را وارد سایت جدید طراحی شده در شرکت نفت می کنند.

هرندی از شهروندانی که کارت سوختشان را گم می کنند درخواست کرد قبل از سوزاندن کارتشان حتما به سایت شرکت نفت مراجعه کنند و در صورت نبودن شماره کارتشان در سایت مذکور آن را بسوزانند.

مدیرعامل شرکت نفت منطقه خراسان رضوی با اشاره به این روزها کارت سوخت و گم کردن و سرقت آن به یکی از عمده ترین مشکلات مردم تبدیل شده است، خاطر نشان کرد: در این خصوص توسط تعدادی از افراد مبتکر دستگاه هایی ارزان قیمت طراحی شده که مردم می توانند با خرید و نصب آن در داخل خودرو از مفقود شدن یا جا گذاشتن کارت سوختشان در امان بمانند.

کد مطلب 581151

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