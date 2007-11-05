نمایشگاه اسناد مربوط به کشف حجاب در یزد برپا شد

مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان یزد در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد، گفت: گذشته چراغ راه آینده است و یکی از روش های اطلاع رسانی از گذشته برگزاری چنین نمایشگاه هایی است.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه 60 سند که مربوط به زمان رضاشاه می شود برای بازدید تمام عزیزان علاقه مند به گذشته و امروز ارائه شده است.

غلامرضا محمدی با اشاره به طرح کشف حجاب که در زمان رضاخان مطرح شد، بیان داشت: در گذشته هدف استثمار از تشکیل نهضت نسوان و متحدالشکل کردن لباس زنان، اجرا کردن طرح کشف حجاب بود که به وسیله آن در نظر داشتند جامعه اسلامی را به سمت بی بند و باری بکشند که در این راه استقامت های ارزشمندی صورت گرفت و این نمایشگاه به گوشه ای از آن اشاره دارد.

وی در خصوص هدف این نمایشگاه اظهار داشت: استثمار نه تنها امروز شبیخون فرهنگی را دنبال می کند، بلکه این عمل در گذشته هم صورت گرفته است جلوه ای از تهاجم فرهنگی امروز که اتحاد اسلامی ما را نشانه رفته است، ریشه در گذشته دارد.

این نمایشگاه تا 16 آبان ماه در مکان هنرسرای معماری واقع در میدان شهید بهشتی، ابتدای خیابان فرخی، کوچه گل از ساعت 8 و 30 صبح تا 6 بعداز ظهر برای بازدید علاقه مندان دایر است.