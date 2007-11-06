برگزاری نمایشگاه "شهرهای تاریخی اسلامی" در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، نمایشگاه "شهرهای تاریخی اسلامی" به مناسبت افتتاح دانشکده مهندسی دانشگاه حلب و آغاز سال تحصیلی فوق لیسانس ساماندهی شهرهای تاریخی اسلامی در شهر حلب سوریه در حال برگزاری است.

این نمایشگاه شامل مجموعه‌ای از نقشه‌ها و تصاویری است که بافت عمرانی، فرهنگی و اجتماعی این شهرها را نشان می دهد.

این نمایشگاه به روند تاریخی شهرهای اسلامی اشاره می کند و طی آن تأسیس و ساخت شهرها، توسعه آنها و تلاش سازمانهای مختلف برای نگهداری و حمایت از این پایگاههای میراث فرهنگی و اسلامی را به نمایش می‌گذارد.

چگونگی انسجام و یکپارچگی این شهرها در عصرهای مختلف بی‌آنکه هویت تاریخی و اسلامی و متفاوت آنها تغییر کند طی این نمایشگاه به نمایش در می آید.

از برجسته‌ترین این تصاویر شهر حلب، ویژگیهای تاریخی، نقشه توسعه آن و مشکلات شهر قدیمی است.

این نمایشگاه با حضور گروهی از استادان آلمانی و با همکاری طرح خاص فوق لیسان ساماندهی شهرهای تاریخی اسلامی از 7 آبان آغاز شد و تا 10 روز ادامه دارد.