علی اکبر اشعری: روسای کتابخانه های ملی 10 کشور عضو اکو به تهران می آیند

علی اکبر اشعری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر گفت: به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران که چندی پیش و در اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای عضو اکو در اسلام آباد پاکستان به تصویب رسید، قرار شده است در روزهای 28 و 29 آبان ماه، روسای کتابخانه های ملی کشورهای عضو در راستای همکاری های فرهنگی این کشورها با حضور در تهران، اجلاس دو روزه سران را در محل کتابخانه ملی برگزار کنند و با تشکیل اتحادیه ای منطقه ای در زمینه اسناد موافقت کنند.

وی اضافه کرد: فعالیت های این اتحادیه از تشکیل یک هیات علمی مشترک برای گسترش رده های کتابخانه ای تا اتخاذ سیاست های هماهنگ برای فهرست نویسی نسخ خطی و ایجاد کتابخانه مجازی مشترک گسترده است. این گونه فعالیت ها - به ویژه تشکیل کتابخانه ای مجازی در سطح منطقه - مورد استقبال دبیرکل یونسکو نیز قرار گرفته و در دیداری که چندی قبل با یکدیگر در پاریس داشتیم، او قول داد که در صورت طرح و تصویب چنین موضوعی در اجلاس روسای کتابخانه های ملی کشورهای عضو اکو، آن را در شورای اجرایی یونسکو به تصویب برساند.

اشعری گفت: با توجه به اینکه این اتحادیه، نخستین تشکل منطقه ای در این زمینه است و 10 کشور عضو نیز میراث مشترک زیاد و مهمی دارند و همچنین از آنجا که بسیاری از محققین برای تحقیق در یک حوزه به همه ما نیاز دارند، اگر موفق شویم که توافق روسای کتابخانه های ملی را برای ایجاد کتابخانه مجازی منطقه ای جلب کنیم، کمک شایانی به محققین خواهیم کرد. امیدوارم چنین حرکت هایی بتواند این کشورها را به یکدیگر نزدیک کند و این نزدیکی ماندگارتر نیز بشود.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اعلام آمادگی کامل این کتابخانه برای برگزاری اجلاس، خاطرنشان کرد: پیش نویس دستور کار اجلاس را از مدت ها قبل برای موسسه اکو ارسال کرده ایم تا به صورت رسمی از روسای کتابخانه های ملی کشورهای عضو و هیئت های همراه آنها برای شرکت در اجلاس دعوت به عمل آورند. این نخستین گام در راه همکاری های منطقه ای بین کتابخانه های ملی عضو اکوست و قرار است اجلاس آن هر سال در یک کشور برگزار شود. ما در حال حاضر در انتظار اعلام اسامی هیئت های شرکت کننده در این اجلاس از طرف موسسه اکو هستیم.

حامد یاری مدیر روابط عمومی و امور بین الملل کتابخانه ملی نیز با اشاره به هماهنگی های لازم برای برگزاری اجلاس دو روزه روسای کتابخانه های ملی کشوررهای عضو اکو در تهران، گفت: ما از مدت ها قبل و طی نامه ای به موسسه فرهنگی اکو آمادگی خود را برای برگزاری اجلاس در کتابخانه ملی اعلام کرده ایم و در مکاتبه آخری که داشتیم، هزینه بلیت یک نفر از اعضای هیئت شرکت کننده و هزینه اسکان دو نفر را هم متقبل شده ایم اما تا امروز اسمی از اعضای هیئت شرکت کننده به ما اعلام نشده است.

یاری افزود: قرار شده است موسسه فرهنگی اکو، کار دعوت رسمی را از هیئت ها انجام دهد؛ ما نیز به طور شفاهی، برگزاری اجلاس را در تهران به برخی از روسای کتابخانه های ملی کشورهای عضو اکو اطلاع داده ایم.

به گزارش مهر، پیش از این نیز قرار بود این اجلاس برگزار شود اما به دلیل انجام نشدن هماهنگی های لازم با موسسه فرهنگی اکو و روسای کتابخانه های ملی عضو، برگزاری آن لغو شد.