استقلال مقابل ذوب آهن اصفهان تن به شكست داد

به گزارش خبرنگار" مهر" اين مسابقه كه به منظور آماده سازي ذوب آهن براي حضوردررقابتهاي سوپرجام باشگاههاي آسيا وديدار مقابل پاختاكوربرگزارشد با گلهاي رجب زاده واستراتولا به سود ذوب آهن به پايان رسيد.

دراين مسابقه هردوتيم بازي روان وزيبايي را به نمايش گذاشتند كه درپايان ذوب آهن موفق شد برتري خود را با دوگل ثابت نمايد. استراتولادرنيمه نخست ورجب زاده درنيمه دوم گلهاي ذوب آهن را به ثمر رساندند. ازاين مسابقه حدود صد نفرديدن كردند. دراين مسابقه مجاهد خضيراوي براي نخستين بارپس ازپايان محروميتش درتركيب استقلال قرارگرفت.