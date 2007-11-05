براون برای جدایی از سیاستهای بلر تحت فشار قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فایننشال تایمز،"گوردون براون" طی هفته جاری تلاش خواهد کرد تا با یک بسته جدید حاوی پیشنهادهای قانونی از جمله لوایح مربوط به کنترل مهاجرت، مقابله با تروریسم و افزایش سن ترک مدرسه تا 18 سال و همچنین افزایش سطح خانه سازی، بار دیگر ابتکار عمل سیاسی را به دست بگیرد.

اما وی با فشارهایی روبروست تا ایده های جدیدی را مطرح کند و دیدگاه خود را برای تغییر در انگلیس واقعیت ببخشد. موسسات مطالعاتی و تحقیقاتی انگلیس از براون به علت توضیح ندادن درباره دیدگاه خود انتقاد کرده اند و لیبرال دموکراتها هم شب گذشته گفتند که سخنرانی وی در روز سه شنبه پر از ایده های دوره بلر است.

به نوشته این روزنامه، براون با به تعویق انداختن انتخابات عمومی تا سال 2009 و یا دیرتر باید توضیح دهد که چطور بسته 25 لایحه ای وی در راستای سیاست مطلوب نظر وی است؛ سیاستی که خواستار ایجاد یک انگلیس آرمانی تر است.

از سوی دیگر، روزنامه گاردین چندی پیش گزارش داد: گروهی از اعضای بلند پایه حزب کارگر (حزب حاکم ) انگلیس که روابط بسیار گرمی با نخست وزیر سابق این کشور دارند از گوردون براون خواستند خطاهای خود در چند ماه گذشته را که سبب کاهش محبوبیت حزب کارگر در انگلیس شده، جبران کند.