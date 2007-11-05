منبع پرداخت حقوق و مزایای کتابداران رسمی مشخص شد

اویار حسین در این باره به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه پس از گذشت چند ماه مصوبه هیئت دولت درخصوص جایگاه شغلی کتابداران رسمی اصلاح شد و مشکلاتی که کتابداران رسمی کشور داشتند، مرتفع شد.

وی با بیان این گونه مشکلات افزود: یکی از مشکلات عمده این تعداد از کتابداران کشور این بود که آنها نمی توانستند به جای دیگری انتقالی بگیرند که با اصلاح این مصوبه، مشکل انتقالی آنها برطرف شد. دیگر اینکه پیش از این، منبع پرداخت حقوق و مزایای آنها مشخص نبود ولی با اصلاح صورت گرفته، از این پس حقوق و مزایای کتابدارانی که از ارشاد به ستاد نهاد کتابخانه ها مامور شده اند، توسط وزارتخانه و کارکنانی که به مدیریت های استانی امور کتابخانه ها مامور شده اند، توسط ادارات کل ارشاد مربوطه پرداخت خواهد شد.

به گزارش مهر، بنا بر آمارهای نهاد کتابخانه های عمومی، درحال حاضر بیش از 800 کتابدار رسمی وزارت ارشاد در نهاد کتابخانه های عمومی مامور به خدمت اند. این کتابداران در سال گذشته با تجمع هایی مقابل وزارت ارشاد نسبت به عدم پرداخت مطالبات چندین ماهه و نیز مشخص نبودن جایگاه شغلی شان اعتراض های خود را مطرح کردند.

معاون اداری و مالی نهاد کتابخانه های عمومی کشور همچنین درباره نحوه هزینه مبالغی از اعتبارات مربوط به فصل فرهنگ مربوط به بودجه وزارت ارشاد، نیز گفت: مقداری از این مبلغ صرف پرداخت حقوق و مزایای 6 ماهه اول سال جاری کارکنان رسمی نهاد در 14 استان کشور شده است که مدت ها بود حقوق خود را دریافت نکرده بودند. مقداری هم صرف مسائل رفاهی آنها و تجهیزات مربوط به کتابخانه های سراسر کشور شده است.

وی اضافه کرد: ما بارها تراز این اعتبارات هزینه شده را به وزارت ارشاد اعلام کرده ایم و تمام اعتبارات به صورت مشخص هزینه شده است.

به گزارش مهر، چندی قبل غلامرضا دلشادی معاون مالی وزیر ارشاد با اعلام کسری بودجه نهاد کتابخانه ها به میزان 10 میلیارد تومان، ضمن انتقاد شدید از مدیریت های استانی امور کتابخانه های عمومی کشور به دلیل عدم هماهنگی با مدیران کل ارشاد، به مدیران استانی امور کتابخانه ها توصیه کرد که اگر با مدیران کل ارشاد اختلاف دارند، استعفا بدهد.

وی همچنین مدعی شده بود در زمان دبیرکل سابق نهاد کتابخانه های عمومی کشور برداشت هایی نابجا از اعتبارات مربوط به فصل 5 در بودجه وزارت ارشاد به عمل آمده است و مسئولان مالی این نهاد باید پاسخگوی هزینه شدن 3 میلیارد تومان از این اعتبارات باشند.