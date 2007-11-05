۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۰۵

/ لیگ قهرمانان اروپا /

روز سرنوشت برای لیورپول از راه رسید/ رئال مادرید میهمان المپیاکوس

لیورپول فردا در چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در حالی در آنفیلد مقابل بشیکتاش به میدان می رود که کسب نتیجه ای غیر از پیروزی چه بسا به حذف زودهنگام این تیم از دور رقابت ها منجر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارم رقابت های لیگ قهرمانان اروپا فردا با برگزاری 8 دیدار پیگیری می شود که در مهم ترین دیدار، لیورپول نایب قهرمان دور قبل این رقابت ها در گروه A در آنفیلد میزبان بشیکتاش ترکیه است. لیورپول از 3 دیدار گذشته خود فقط یک امتیاز اندوخته که این موضوع نگرانی های فراوانی را برای این تیم و هوادارانش به وجود آورده است.

دیگر دیدار مهم فردا را تیم های المپیاکوس یونان و رئال مادرید اسپانیا برگزار خواهند کرد. تیم یونانی در بازی گذشته مشکلات فراوانی را برای رئال ایجاد کرد و دیدار فردای این دو تیم می تواند جذابیت های فراوانی به همراه داشته باشد.

برنامه و جداول کامل رقابت های فردا به این شرح است:
 گروه A:
* پورتو - مارسی
* لیورپول - بشیکتاش

جدول:

تیم

بازی

برد

تساوی

باخت

امتیاز

مارسی

3

2

1

-

7

پورتو

3

1

2

-

5

بشیکتاش

3

1

-

2

3

لیورپول

3

-

1

2

1

 گروه B:
* شالکه 04 - چلسی
* والنسیا - روزنبرگ

جدول:

تیم

بازی

برد

تساوی

باخت

امتیاز

چلسی

3

2

1

-

7

روزنبرگ

3

1

1

1

4

والنسیا

3

1

-

2

3

شالکه

3

1

-

2

3

گروه C:
* لاتزیو - وردربرمن
* المپیاکوس - رئال مادرید

جدول:

تیم

بازی

برد

تساوی

باخت

امتیاز

رئال مادرید

3

2

1

-

7

المپیاکوس

3

1

1

1

4

وردربرمن

3

1

-

2

3

لاتزیو

3

-

2

1

2

گروه D:
* سلتیک - بنفیکا
* شاختاردونتسک - میلان

جدول:

تیم

بازی

برد

تساوی

باخت

امتیاز

میلان

3

2

-

1

6

شاختاردونتسک

3

2

-

1

6

بنفیکا

3

1

-

2

3

سلتیک

3

1

-

2

3

