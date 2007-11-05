روز سرنوشت برای لیورپول از راه رسید/ رئال مادرید میهمان المپیاکوس

به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارم رقابت های لیگ قهرمانان اروپا فردا با برگزاری 8 دیدار پیگیری می شود که در مهم ترین دیدار، لیورپول نایب قهرمان دور قبل این رقابت ها در گروه A در آنفیلد میزبان بشیکتاش ترکیه است. لیورپول از 3 دیدار گذشته خود فقط یک امتیاز اندوخته که این موضوع نگرانی های فراوانی را برای این تیم و هوادارانش به وجود آورده است.

دیگر دیدار مهم فردا را تیم های المپیاکوس یونان و رئال مادرید اسپانیا برگزار خواهند کرد. تیم یونانی در بازی گذشته مشکلات فراوانی را برای رئال ایجاد کرد و دیدار فردای این دو تیم می تواند جذابیت های فراوانی به همراه داشته باشد.

برنامه و جداول کامل رقابت های فردا به این شرح است:

گروه A:

* پورتو - مارسی

* لیورپول - بشیکتاش



جدول:

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز مارسی 3 2 1 - 7 پورتو 3 1 2 - 5 بشیکتاش 3 1 - 2 3 لیورپول 3 - 1 2 1

گروه B:

* شالکه 04 - چلسی

* والنسیا - روزنبرگ

جدول:



تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز چلسی 3 2 1 - 7 روزنبرگ 3 1 1 1 4 والنسیا 3 1 - 2 3 شالکه 3 1 - 2 3

گروه C:

* لاتزیو - وردربرمن

* المپیاکوس - رئال مادرید

جدول:

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز رئال مادرید 3 2 1 - 7 المپیاکوس 3 1 1 1 4 وردربرمن 3 1 - 2 3 لاتزیو 3 - 2 1 2

گروه D:

* سلتیک - بنفیکا

* شاختاردونتسک - میلان

جدول: