روز سرنوشت برای لیورپول از راه رسید/ رئال مادرید میهمان المپیاکوس

به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارم رقابت های لیگ قهرمانان اروپا فردا با برگزاری 8 دیدار پیگیری می شود که در مهم ترین دیدار، لیورپول نایب قهرمان دور قبل این رقابت ها در گروه A در آنفیلد میزبان بشیکتاش ترکیه است. لیورپول از 3 دیدار گذشته خود فقط یک امتیاز اندوخته که این موضوع نگرانی های فراوانی را برای این تیم و هوادارانش به وجود آورده است.
دیگر دیدار مهم فردا را تیم های المپیاکوس یونان و رئال مادرید اسپانیا برگزار خواهند کرد. تیم یونانی در بازی گذشته مشکلات فراوانی را برای رئال ایجاد کرد و دیدار فردای این دو تیم می تواند جذابیت های فراوانی به همراه داشته باشد.
برنامه و جداول کامل رقابت های فردا به این شرح است:
گروه A:
* پورتو - مارسی
* لیورپول - بشیکتاش
جدول:
|
تیم
|
بازی
|
برد
|
تساوی
|
باخت
|
امتیاز
|
مارسی
|
3
|
2
|
1
|
-
|
7
|
پورتو
|
3
|
1
|
2
|
-
|
5
|
بشیکتاش
|
3
|
1
|
-
|
2
|
3
|
لیورپول
|
3
|
-
|
1
|
2
|
1
گروه B:
* شالکه 04 - چلسی
* والنسیا - روزنبرگ
جدول:
|
تیم
|
بازی
|
برد
|
تساوی
|
باخت
|
امتیاز
|
چلسی
|
3
|
2
|
1
|
-
|
7
|
روزنبرگ
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4
|
والنسیا
|
3
|
1
|
-
|
2
|
3
|
شالکه
|
3
|
1
|
-
|
2
|
3
گروه C:
* لاتزیو - وردربرمن
* المپیاکوس - رئال مادرید
جدول:
|
تیم
|
بازی
|
برد
|
تساوی
|
باخت
|
امتیاز
|
رئال مادرید
|
3
|
2
|
1
|
-
|
7
|
المپیاکوس
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4
|
وردربرمن
|
3
|
1
|
-
|
2
|
3
|
لاتزیو
|
3
|
-
|
2
|
1
|
2
گروه D:
* سلتیک - بنفیکا
* شاختاردونتسک - میلان
جدول:
|
تیم
|
بازی
|
برد
|
تساوی
|
باخت
|
امتیاز
|
میلان
|
3
|
2
|
-
|
1
|
6
|
شاختاردونتسک
|
3
|
2
|
-
|
1
|
6
|
بنفیکا
|
3
|
1
|
-
|
2
|
3
|
سلتیک
|
3
|
1
|
-
|
2
|
3
نظر شما