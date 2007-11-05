بوش باید هزینه توقف حملات ترکیه به عراق را بپردازد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تایمز در ادامه نوشت : "رجب طیب اردوغان" تصمیم اتخاذ شده توسط دولت و مجلس ترکیه برای حمله به مواضع حزب کارگران کردستان ( پ.ک.ک ) در شمال عراق را تا شنیدن صحبتهای بوش به تاخیر انداخت.

به نوشته تایمز، هرچند افکار عمومی ترکیه خواهان حمله نیروی زمینی این کشور به مواضع پ.ک.ک بود، اما به گفته دیپلماتهای آمریکایی،اردوغان ترجیح داد این اقدام را چند روزی به تاخیر بیندازد و به احتمال زیاد هزینه ای که ترکیه برای این اقدام از آمریکا درخواست خواهد کرد؛ همراهی بیشتر واشنگتن با آنکارا است.

در همین حال، دولت عراق نیز اعلام کرده که خواهان مقابله با پ.ک.ک است و از همین رو انتظار می رود در پایان دیدار امروز اردوغان و بوش در واشنگتن، تصمیمات جدیدی درباره شمال عراق اتخاذ شود.

در همین رابطه "فلاح مصطفی بکر" از مقامهای وزارت امور خارجه ترکیه در امور کردها اعلام کرد : دیدار امروز می تواند یک دیدار بسیار مهم برای دست یافتن به راه حلی برای پایان دادن به بحران پ.ک.ک باشد.

به گفته مقامهای عراقی، در حالی که تلاش می شود در عراق آشتی ملی برقرار شود؛ حمله به شمال این کشور می تواند اوضاع عراق را بیش از گذشته پیچیده کند.

به نوشته تایمز، پیش بینی می شود هزینه مورد نظر آنکارا برای متوقف کردن حملات خود به شمال عراق، همکاری ارتش آمریکا برای حل بحران پ.ک.ک باشد.

لازم به ذکر است، جنگجویان پ.ک.ک، کوهستانهای شمال عراق را به عنوان پناهگاه خود انتخاب کرده و هرازچندگاهی با عبور از مرز ترکیه اقدام به انجام عملیاتهای تروریستی در خاک ترکیه می کنند؛ پس از آنکه در ماه گذشته میلادی 12 نظامی ترک به دست نیروهای پ.ک.ک کشته شده و هشت نظامی ترک دیگر ربوده شده و به شمال عراق منتقل شدند، مجلس ترکیه با حمله به مواضع پ.ک.ک در شمال عراق موافقت کرد.

به گزارش مهر، این هشت نظامی ترک ربوده شده، روز گذشته آزاد شده و به ترکیه بازگشتند.