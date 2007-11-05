  1. استانها
  2. سمنان
۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۴۷

استاندار سمنان:

مسئولان همواره باید در دسترس مردم باشند

سمنان - خبرگزاری مهر: علی عبداللهی گفت: مسئولان باید همواره در دسترس مردم باشند تا مردم به آسانی بتوانند مسائل و مشکلات خود را بگویند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبداللهی صبح امروز در دیدار با امام جمعه سرخه گفت: مسئولان منصوب شده مردم هستند و هیچ فاصله ای بین مردم و مسئولان وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: فلسفه وجودی دستگاه ها و سازمان ها بررسی و حل مشکلات مردم است و شعار دولت نهم هم در توزیع منابع و امکانات کشور به تمام نقاط و روستاها است.

استاندار سمنان پیگیری در خصوص مسائل آب، ایجاد فرهنگسرا و سرعت در اجرای پروژه های نیمه تمام این بخش را خاطرنشان کرد و خواستار رسیدگی سریع به مشکلات مردم شد.

امام جمعه سرخه نیز در این دیدار با اشاره به دسترسی آسان به مسئولان گفت: رسیدگی به مشکلات مردم نعمت بزرگی است.

حجت الاسلام غلامحسین مهدوی نژاد خاطرنشان کرد: حضور مسئولان استانی در بین مردم از امتیازات نظام جمهوری اسلامی است و از دولت نهم همین توقع و انتظار است.

استاندار سمنان در سفر یک روزه به بخش سرخه به همراه معاونان و نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه های اجرایی با مردم روستاها دیدار و از نزدیک با مسائل و مشکلات مردم آشنا خواهند شد.

بخش سرخه در 20 کیلیومتری سمنان واقع شده است.

کد مطلب 581188

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها