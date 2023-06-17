پیش بینی جمع آوری ۲۳ میلیارد تومان زکات در استان اردبیل

جلیل قدیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برگزاری جلسات و همایشهای زکات را در ۱۶ اداره کمیته امداد شاهد هستیم که با توجه به ظرفیت استان در حوزه زکات امیدواریم برگزاری این جلسات تبلیغی و تشویقی با همراهی روحانیون، مروجان و مبلغان زکات دستاورد مناسبی را به همراه داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در استان اردبیل ۱۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان زکات جمع آوری شد که این مبالغ در محلهای تعریف شده هزینه شده است.
معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان اردبیل افزود: تلاش میکنیم تا با محوریت کشاورزان و روستاییان جمع آوری زکات را در مناطق مختلف استان اردبیل شاهد باشیم تا در سایه برپایی این فریضه الهی خیر و برکت بیشتری نصیب استان شود.
قدیمی از پویش «نذر قربانی» در استان اردبیل خبر داد و گفت: ما باید از ظرفیت اعیاد پیش رو برای حامی یابی ایتام و محسنین، اطعام غدیر، تهیه و توزیع گوشت قربانی و بستههای معیشتی با محوریت مراکز نیکوکاری و همراهی خیرین استفاده کنیم.
وی با قدردانی از ستاد استانی و روابط عمومی اداره کل کمیته استان اردبیل در تبلیغ، ترویج و اطلاع رسانی بیشتر در این حوزه بیان کرد: با اولویت خانوادههای نیازمند و دارای بیماریهای زمینگیر باید تهیه و توزیع گوشت قربانی و سایر نذورات را با همکاری مددکاران شاهد باشیم که در این زمینه مراکز نیکوکاری نیز مساعدت لازم را انجام میدهند.
معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان اردبیل تصریح کرد: قرار شده نسبت به تهیه دام با محوریت مراکز نیکوکاری و مساعدت کمیته امداد اقدام شود که قطعاً گزارش دهی در این زمینه تا ۲۵ تیرماه انجام خواهد شد.
قدیمی افزود: در تهیه و ذبح دام در روز عید قربان به نحوی عمل میشود تا خانوادههای نیازمند در این روز از این احسانات و نذورات استفاده کنند که با توجه به وجود یک هزار و ۲۰۰ روستا در یک استان ما هر روستا و مرکز نیکوکاری را به عنوان یک پایگاه در این زمینه تعیین کردیم تا توزیع گوشت قرمز قربانی و سایر اقلام نیازمندی خانوادهها را شاهد باشیم.
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