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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۴۶

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد اردبیل خبر داد؛

پیش بینی جمع آوری ۲۳ میلیارد تومان زکات در استان اردبیل

پیش بینی جمع آوری ۲۳ میلیارد تومان زکات در استان اردبیل

اردبیل- معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان اردبیل گفت: پیش بینی می‌ شود در سال جاری ۲۳ میلیارد تومان زکات در استان اردبیل جمع آوری شود.

جلیل قدیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برگزاری جلسات و همایش‌های زکات را در ۱۶ اداره کمیته امداد شاهد هستیم که با توجه به ظرفیت استان در حوزه زکات امیدواریم برگزاری این جلسات تبلیغی و تشویقی با همراهی روحانیون، مروجان و مبلغان زکات دستاورد مناسبی را به همراه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در استان اردبیل ۱۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان زکات جمع آوری شد که این مبالغ در محل‌های تعریف شده هزینه شده است.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان اردبیل افزود: تلاش می‌کنیم تا با محوریت کشاورزان و روستاییان جمع آوری زکات را در مناطق مختلف استان اردبیل شاهد باشیم تا در سایه برپایی این فریضه الهی خیر و برکت بیشتری نصیب استان شود.

قدیمی از پویش «نذر قربانی» در استان اردبیل خبر داد و گفت: ما باید از ظرفیت اعیاد پیش رو برای حامی یابی ایتام و محسنین، اطعام غدیر، تهیه و توزیع گوشت قربانی و بسته‌های معیشتی با محوریت مراکز نیکوکاری و همراهی خیرین استفاده کنیم.

وی با قدردانی از ستاد استانی و روابط عمومی اداره کل کمیته استان اردبیل در تبلیغ، ترویج و اطلاع رسانی بیشتر در این حوزه بیان کرد: با اولویت خانواده‌های نیازمند و دارای بیماری‌های زمینگیر باید تهیه و توزیع گوشت قربانی و سایر نذورات را با همکاری مددکاران شاهد باشیم که در این زمینه مراکز نیکوکاری نیز مساعدت لازم را انجام می‌دهند.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان اردبیل تصریح کرد: قرار شده نسبت به تهیه دام با محوریت مراکز نیکوکاری و مساعدت کمیته امداد اقدام شود که قطعاً گزارش دهی در این زمینه تا ۲۵ تیرماه انجام خواهد شد.

قدیمی افزود: در تهیه و ذبح دام در روز عید قربان به نحوی عمل می‌شود تا خانواده‌های نیازمند در این روز از این احسانات و نذورات استفاده کنند که با توجه به وجود یک هزار و ۲۰۰ روستا در یک استان ما هر روستا و مرکز نیکوکاری را به عنوان یک پایگاه در این زمینه تعیین کردیم تا توزیع گوشت قرمز قربانی و سایر اقلام نیازمندی خانواده‌ها را شاهد باشیم.

کد مطلب 5811913

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