۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۰۸

اطلاعات ثبت نامی داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد ارائه شد

داوطلبان آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد می توانند تا 18 آبان ماه با مراجعه به پایگاه ثبت نام الکترونیکی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اطلاعات ثبت نامی خود را مشاهده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوطلبان با مراجعه به پایگاه www.azmoon.net فقط می توانند اطلاعات ثبت نامی خود را مشاهده کنند و به هیچ وجه امکان تغییر اطلاعات وجود ندارد.

ثبت نام آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 1386 دانشگاه آزاد اسلامی از 10 تا 31 شهریور ماه به صورت اینترنتی انجام شده است و در صورتی که داوطلبان مشخصات فردی خود را اشتباه تایپ کرده باشند، می توانند در هنگام دریافت کارت ورود به جلسه نسبت به رفع نقص آن اقدام کنند و از این بابت جای هیچ گونه نگرانی نیست.

آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 1386 دانشگاه آزاد اسلامی روز جمعه 2 آذر ماه برگزار می شود.

