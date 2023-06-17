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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۸:۲۳

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان:

شهرهای جدید و نسل نوین آینده شهرنشینی هرمزگان را متحول خواهند کرد

شهرهای جدید و نسل نوین آینده شهرنشینی هرمزگان را متحول خواهند کرد

بندرعباس - سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی هرمزگان گفت: شهرهای جدید و نسل نوین آینده شهر نشینی هرمزگان را متحول خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زندیه وکیلی از حضور دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی، به همراه اعضای هیئت مدیر شرکت عمران شهرهای جدید ایران در هرمزگان خبر داد و گفت: در سفر دو روزه هیئت عالی رتبه وزارت راه و شهرسازی در هرمزگان محور اصلی برنامه توسعه شهرهای جدید مورد پیگیری قرار گرفت.

وی اعلام کرد: طی دو روز حضور این هیئت بازدید از شهرهای جدید استان و برگزاری نشست‌های تخصصی در جهت عمران شهرهای جدید استان انجام پذیرفت.

زندیه وکیلی افزود: استان هرمزگان مهمترین ویژگی‌های توسعه شهری در کشور را نصیب خود کرده است، که تأسیس شهرهای جدید ظرفیت سازی مناسبی برای ارتقا سکونت در استان را مهیا می‌کند، سواحل مکران و خلیج فارس برای ایجاد شهرهای جدید بسیار مستعد هستند.

گفتنی است هرمزگان دارای پنج شهر جدید از شرق استان تا غرب دارد که این موضوع نشانه برنامه ریزی دولت برای تحقق توسعه دریا محور در آینده کشور دارد، در این سفر از شهرهای جدید مکران، خلیج فارس، علوی، کوشک و قشم بازدید به عمل آمده است.

کد مطلب 5811953

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