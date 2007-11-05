300 عنوان کتاب خارجی در نمایشگاه بین المللی فارس عرضه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس صبح امروز در نشستی خبری اظهار داشت: این کتاب ها در نمایشگاه کتاب تهران از پرفروش ترین کتاب های خارجی بوده است.

طبیعی با بیان این که بر اساس پیش بینی های صورت گرفته حدود یک هزار ناشر داخلی و خارجی در نمایشگاه کتاب فارس حضور خواهند داشت، افزود: برای ناشران حدود 500 غرفه در سالن های حافظ، سرو، ملاصدرا، بهار و نرگس در نظر گرفته شده که 60 غرفه از سالن سرو در اختیار ناشران خارجی قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: برای نمایشگاه امسال 500 میلیون تومان بن خرید اختصاص یافته که شهروندان می توانند آن را در محل نمایشگاه و یا دو شعبه از بانک اقتصاد نوین در سطح شیراز تهیه کنند.

مدیرکل ارشاد فارس یادآور شد: بر اساس اقدامات صورت گرفته، 40 درصد تخفیف نیز برای شهروندان در نظر گرفته شده که 20 درصد آن از طریق بن بانک اقتصاد نوین و بقیه نیز توسط خود ناشران تامین می شود.

طبیعی تاکید کرد: آن دسته از افرادی که قصد استفاده از تسهیلات ویژه دانشجویان و دانش آموزان را دارند باید هنگام تهیه بن، کارت شناسایی نشانگر سطح تحصیلات را به همراه داشته باشند.

وی ادامه داد: برگزاری مسابقات فرهنگی، نشست های فرهنگی با حضور نویسندگان، نمایش نقالی، اجرای نمایش طنز، برگزاری موسیقی سنتی به مدت سه شب و مسابقه ویژه عکاسان از جمله برنامه های جنبی پیش بینی شده این نمایشگاه است.

طبیعی عنوان کرد: برای اولین بار تورهای ویژه فرهنگی نیز با همکاری ادارات ارشاد و فرمانداری های شهرستان ها ایجاد شده که در پی آن شهروندان فارسی می توانند در قالب این تورها برای بازدید به نمایشگاه اعزام شوند.

وی ادامه داد: برای شیرازی ها نیز سه پایانه نمازی با 10سرویس، قصردشت با 15سرویس و نادر نیز با سرویس های ویژه نسبت به اعزام به نمایشگاه در نظر گرفته شده است.

به گفته این مسئول دومین نمایشگاه بین المللی کتاب و هفتمین نمایشگاه کتاب فارس از 16 تا 22 آبان در محل نمایشگاه های دایمی شیراز برپا می شود.