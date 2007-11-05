فیروز کریمی رسما از باشگاه استقلال اهواز شکایت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی که تا پایان فصل جاری با باشگاه استقلال اهواز قرارداد دارد با استناد به مفاد این قرارداد که به وی اجازه می دهد در صورت عدم اجرای تعهدات مالی از سوی این باشگاه با آبی پوشان اهواز قطع همکاری کند تصمیم به شکایت از باشگاه اهوازی گرفته تا کمیته انضباطی برای فسخ قراردادش تصمیم گیری کند.

او متن شکوائیه خود را امروز به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارسال کرد تا این کمیته در کنار رسیدگی به پرونده شکایت باشگاه استقلال اهواز از فیروز کریمی نسبت به چگونگی اجرای مفاد قرارداد وی تصمیم گیری کند.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال امروز تشکیل جلسه می دهد تا در خصوص حضور غیر متعارف سرمربی استقلال اهواز در جمع آبی پوشان تهرانی رای نهایی خود را صادر کند.