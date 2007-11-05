بی توجهی بانک جهانی به تحریم ایران / قول وام 900 میلیون دلاری به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک سان،"رابرت زولیک" رئیس بانک جهانی پیشتر در سال جاری میلادی از( پذیرش) درخواست خصوصی"مارک کیرک" جمهوریخواه آمریکایی برای تعلیق وامهای بانکی به ایران خودداری کرد . سخنگویان بانک جهانی در گفتگو با نیوورک سان گفتند که این بانک به پرداخت این وامها ادامه خواهد داد.

"مارک کیرک" که در کمیته ای فرعی فعالیت می کند که این کمیته سهم آمریکا را از بودجه های بانک جهانی تصویب می کند، هشدار داد که این وامها اقدامهای اخیر آمریکا و غرب را برای اعمال فشار بر ایران تضعیف خواهد کرد.

وی در گفتگو با نیویورک سان تصریح کرد که کارمندان ارشد شورای امنیت ملی آمریکا به وی گفتند که فکر نمی کنند وامهای بانک جهانی در راهبرد آمریکا برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران به منظور متقاعد کردن ایران به صرف نظر کردن از برنامه غنی سازی در نظنز موثر باشد، اما یکی از سخنگویان شورای امنیت ملی آمریکا از اظهارنظر در این باره خودداری کرد.

عضو بانفوذ جمهوریخواه در کنگره آمریکا افزود: این اقدام پیامی را ( به ایران) می فرستد که دیپلماسی غرب را درباره ایران تضعیف خواهد کرد. در کابینه ایران، آنها خواهند گفت که این دولتها از آنها انتقاد کرده اند، اما برایشان از بانک جهانی چک می فرستند."

وی اعلام کرد که از ماه آگوست بر بانک جهانی فشار می آورد تا در پرداخت وامهای خود که در ابتدا در سالهای 2004 و 2005 به عنوان امداد در زمان زلزله صورت گرفت، تجدید نظر کند.

یکی از سخنگویان بانک جهانی هم گفت که این وامها به ایران در دو قطعنامه تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران ممنوع نشده است. در حال حاضر، بانک اصلی که معاملاتی را با بانک جهانی انجام می دهد، بانک ملی است که ماه گذشته وزارت خزانه داری آمریکا آن را به کمک مالی در برنامه هسته ای ایران مرتبط کرد.

روز گذشته روزنامه هرالد تریبیون گزارش داد: بانک جهانی تحت فشارهای دولت بوش علیه ایران به سبب فعالیتهای هسته ای صلح آمیز آن و در پاسخ به تحریمهای جدید آمریکا علیه بانکهای اصلی ایران مجبور شده تا هزینه های مربوط به امدادرسانی در زمان زلزله، بهداشت و دیگر پروژه های خود را در این کشور تعلیق کند.

اما یک مقام بانک جهانی گفت :"در این مرحله، بانک جهانی به دنبال راههای جایگزین برای حمایت از این پروژه هاست."