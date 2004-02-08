جنگنده هاي اسراييلي بارديگر حريم هوايي لبنان را نقض كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين جنگنده ها همچنين ديوار صوتي را درشهرهاي "صيدا" و "صور" شكستند. بنابراين گزارش، هنگامي كه اين دوجنگنده اسراييلي بر فراز شهر بعلبك درجنوب لبنان به پروازدرآمدند پدافند هاي حزب الله به سوي آنها آتش گشودند و توانستند آنها را فراري دهند.

نيروهاي مقاومت حزب الله لبنان شليك گلوله به سمت اين دوجنگنده اسراييلي راتاييد كردند. سازمان ملل متحد بارها نقض حريم هوايي لبنان را توسط جنگنده هاي اسراييلي و پاسخ حزب الله را نقض آشكارشروط عقب نشني اسراييل تلقي كرده و از اسراييل خواست در مرزها تنش ايجاد نكند.