روحانیون سنگرداران مرزهای عقیده و ایمان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ابوطالب شفقت صبح امروز در یادواره 400 شهید روحانی مازندران در محل حسینه عاشقان کربلای ساری افزود: فقها و علمای بزرگی در راه حفظ دین و هدایت به جامعه خون خود را نثار این مسیر الهی کردند.

وی خاطر نشان کرد: در 100 سال اخیر نیز نقش روحانیت در حفظ دین و پاسداری از مرزهای عقیده و ایمان روشن است و ایستادگی و مقاومت این قشر مقدس را بهتر می توان درک کرد.

استاندار مازندران با اشاره به این که نمونه بارز شهدای روحانی مازندران در دوران مشروطه و انقلاب شهیدان شیخ فضل الله نوری و سید عبدالکریم هاشمی نژاد هستند، اظهار داشت: تجلیل از الگوها و اسوه های حافظان و پاسداران مرزهای دین و عقیده ارزشمند است.

وی با اشاره به برگزاری پرشمار یادواره های شهدا در مازندران از برگزاری مراسم بزرگ سرداران و 10 هزار شهید به زودی در استان خبر داد.

استاندار مازندران حضور طلاب روحانی را در جبهه های جنگ و شب های عملیات مایه دلگرمی رزمندگان دانست و افزود: با برگزاری این مراسم و یادواره های شهدا از اندیشه ها و نگرش های دینی پاسداری و فداکاری خواهیم کرد.

وی در پایان ارتقاء سطح زندگی خانواده های شهدا و ایثارگران، تنوع در برگزاری یادواره های شهدا، ساماندهی گلزارهای شهدا و ایجاد پارک موزه دفاع مقدس را از عمده برنامه های مهم استان برای احیا و تقویت فرهنگ شهادت و ایثارگری برشمرد.