حساب ذخیره ارزی باید برای سرمایه گذاری در تولید هزینه شود

حبیب الله انصاری با تحلیل برنامه های اعلام شده از سوی سرپرست وزارت صنایع و معادن در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: محورهای اعلام شده از سوی سرپرست وزارت صنایع و معادن بسیار کلیدی و مهم است که بخشی از آن استفاده از ذخیره ارزی در سرمایه گذاری برای تولیدات است .

دبیر کل شورای صنایع گاز و لوازم خانگی افزود: اگر سرپرست وزارت صنایع و معادن بتوانند این تفکر را در بدنه دولت و صحنه های اقتصادی جاری کند که از حساب ذخیره ارزی بیشتر در تولید و ایجاد فضای تکنولوژیک استفاده شود در شرایطی که محصولاتمان به بازارهای دنیا صادر می شود می توانیم تولیدات کیفی تر را روانه این بازارها کنیم و به رشد صادرات خود کمک کنیم.

انصاری گفت: اگر تشکلهای صنعتی به عنوان نمایندگان مدیران بنگاه های صنعتی بتوانند در برنامه ریزی و سیاستگذاری ها و تهیه طرح های مرتبط مداخله کنند می توانند بازوی خوبی برای اجرای آنها باشند.

وی خاطرنشان کرد: بی شک این امر منجر به رونق اقتصادی کشور است و نتیجه آن تولید محصولات کیفی خواهد بود.

دبیر کل شورای صنایع گاز و لوازم خانگی در ادامه اظهار داشت: خصوصی سازی مهم ترین ارگانی است که باید مورد توجه قرار بگیرد زیرا با توجه به فرمان مقام معظم رهبری برای اجرای اصل 44 این روند شکل جدیدی به خود می گیرد.

وی اظهار داشت: خصوصی سازی تنها فروش سهام کارخانه ها نیست و اعمال مدیریت اساسی در این زمینه الزامی است.

انصاری تاکید کرد: در حال حاضر 80 درصد صنایع دست بخش دولتی و 20 درصد در اختیار بخش خصوصی است که اگر این وزنه به سمت بخش خصوصی سنگین تر شود نتیجه کار بهتر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه های سرپرست وزارت صنایع در محورهای ششگانه موجب بالا بردن سطح کیفی تولیدات داخلی و اجرای آن عامل موفقیت کشور در بازارهای جهانی و توسعه صادرات می شود.

انصاری همچنین از آمادگی صنعت لوازم خانگی برای ترسیم برنامه ها و تعیین سیاست گذاری های این حوزه خبر داد.