کریمی اطمینان خاطرداد مشکلی برای فسخ قرارداد با استقلال اهواز ندارد

هاشم ساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از آنجایی که هیئت مدیره باشگاه استقلال برای انتخاب سرمربی این تیم به جمع بندی کامل نرسید، مسئولیت این کار را به آقای فتح الله زاده سپرد تا با نظر خود نسبت به انتخاب مدیر فنی و سرمربی تیم اقدام کنند. وی نیز آقایان حجازی و کریمی را به ترتیب برای مدیریت فنی و سرمربیگری تیم انتخاب و رسما معرفی کردند.

وی با اذعان به اینکه علی فتح الله زاده تشخیص داد تحول در کادر فنی به سود استقلال تمام می شود، در خصوص شکایت باشگاه استقلال اهواز از فیروز کریمی گفت: باشگاه استقلال اهواز حق دارد که در این زمینه پیگیری های لازم را به عمل آورد اما قدر مسلم، باشگاه استقلال تهران با استناد به اظهارات فیروز کریمی که اعلام کرده مشکلی از بابت فسخ قرارداد با باشگاه استقلال اهواز ندارد با وی به تفاهم رسیده که با ارائه مدرکی که صحت گفته هایش را تایید کند با او قرارداد امضا کند.

سخنگوی باشگاه استقلال تهران با اشاره به اظهارات فیروز کریمی پیرامون قطع همکاری با باشگاه استقلال اهواز، افزود: کریمی تاکید کرده در قراردادش مواردی قید شده که به وی اجازه می دهد در صورت عدم وصول مطالباتش از سوی باشگاه قرارداد خود را یک طرفه فسخ کند. با این شرایط و پیش زمینه باشگاه استقلال با وی وارد مذاکره شد و در نهایت تصمیم به عقد قرارداد گرفت.

ساعدی همچنین در خصوص نشست کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: پروند شکایت باشگاه استقلال اهواز در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رسیدگی می شود و قطعا این کمیته با اشراف به مفاد قرارداد آقای کریمی و آیین نامه رای نهایی را صادر خواهد کرد که امیدوارم با رضایتمندی طرفین و در فضایی مسالمت آمیز این مشکل حل و فصل شود.

وی با آرزوی توفیق برای باشگاه استقلال اهواز افزود: باشگاه های استقلال تهران و اهواز از یک خانواده هستند. باید تلاش کرد که مشکلات خانوادگی درفضایی آرام حل و فصل شود. باشگاه استقلال تهران نه با هدف ایجاد مشکل در امورات باشگاه استقلال اهواز بلکه تنها در باب حل و فصل مشکلات پیش روی خود اقدام به استخدام فیروز کریمی کرده است. در این بین مسائلی پیش آمده که امید است با درایت طرفین به خوبی مرتفع شود.

وی تصریح کرد: ناصرحجازی به عنوان مدیر فنی تیم فوتبال استقلال تهران خود موافق حضور فیروز کریمی در این تیم بود و آقای فتح الله زاده با نظر و هماهنگی وی نسبت به تغییر در ترکیب کارد فنی اقدام کردند. با این وجود امیدواریم تغییرات برای باشگاه استقلال منشا خیر باشد و تیم هرچه زودتر روند رو به رشد خود را آغاز کند.