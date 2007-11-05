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۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۰۶

نیمه نخست امسال؛

273 هزار نفر به کتابخانه های عمومی خراسان شمالی مراجعه کردند

273 هزار نفر به کتابخانه های عمومی خراسان شمالی مراجعه کردند

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر کتابخانه های عمومی خراسان شمالی از مراجعه 273 هزار نفر به کتابخانه های عمومی استان در نیمه نخست امسال خبر داد.

عباس فیاض ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد شامل 160 هزار و 338 زن و 112 هزارو 743 نفر مرد بود.

وی ادامه داد: در این مدت چهار هزار و 51 نفر عضو جدید، علاوه بر اعضای قبلی عضو کتابخانه های استان شدند که دو هزار و 588 نفر زن و هزار و 652 نفر مرد هستند.

فیاض تعداد کتابهای به امانت داده شده را در این مدت، 88 هزار و 341 جلد اعلام کرد.

وی خاطر نشان کرد: بازدیدهای گروهی دانش آموزان از کتابخانه ها، برگزاری نمایشگاه کتاب پیامبر اعظم (ص)، برگزاری اردوهای آموزشی و تفریحی برای کتابداران از فعالیت های این مدیریت در شش ماهه نخست امسال بوده است.

فیاض خرید کتاب بریل برای نابینایان و کتابهای جدید از نمایشگاه تهران و بجنورد، بر اساس نیاز مراجعان را از دیگر اقدامات صورت گرفته در شش ماهه نخست امسال ذکر کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: در سال جاری طرح جامع فناوری اطلاعات با سرعت بیشتری اجرا و خدمات بهتری به مراجعه کنندگان ارائه شود.

فیاض با بیان اینکه 40 درصد کتابخانه های استان به صورت قفسه باز اداره می شوند، گفت: تمامی کتابخانه های استان مجهز به نرم افزار نمایه هستند و امانت کتاب به صورت رایانه ای انجام می شود.

وی کمبود نیرو را مهم ترین مشکل کتابخانه ها استان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر تنها 30 نفر کتابخانه های استان را اداره می کنند.

فیاض عمده ترین برنامه های هفته کتاب را، برگزاری نمایشگاه کتاب ، انتخاب کتابداران نمونه استان، انتخاب اعضای برتر کتابخانه های عمومی، بازدید گروهی دانش آموزان مدارس از کتابخانه ها، خرید CD های آموزشی و کتابهای جدید و تجلیل از خیران کتابخانه ساز، برشمرد.

هم اکنون14 کتابخانه در سطح استان خراسان شمالی وجود دارد.

کد مطلب 581232

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