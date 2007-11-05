273 هزار نفر به کتابخانه های عمومی خراسان شمالی مراجعه کردند

عباس فیاض ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد شامل 160 هزار و 338 زن و 112 هزارو 743 نفر مرد بود.

وی ادامه داد: در این مدت چهار هزار و 51 نفر عضو جدید، علاوه بر اعضای قبلی عضو کتابخانه های استان شدند که دو هزار و 588 نفر زن و هزار و 652 نفر مرد هستند.

فیاض تعداد کتابهای به امانت داده شده را در این مدت، 88 هزار و 341 جلد اعلام کرد.

وی خاطر نشان کرد: بازدیدهای گروهی دانش آموزان از کتابخانه ها، برگزاری نمایشگاه کتاب پیامبر اعظم (ص)، برگزاری اردوهای آموزشی و تفریحی برای کتابداران از فعالیت های این مدیریت در شش ماهه نخست امسال بوده است.

فیاض خرید کتاب بریل برای نابینایان و کتابهای جدید از نمایشگاه تهران و بجنورد، بر اساس نیاز مراجعان را از دیگر اقدامات صورت گرفته در شش ماهه نخست امسال ذکر کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: در سال جاری طرح جامع فناوری اطلاعات با سرعت بیشتری اجرا و خدمات بهتری به مراجعه کنندگان ارائه شود.

فیاض با بیان اینکه 40 درصد کتابخانه های استان به صورت قفسه باز اداره می شوند، گفت: تمامی کتابخانه های استان مجهز به نرم افزار نمایه هستند و امانت کتاب به صورت رایانه ای انجام می شود.

وی کمبود نیرو را مهم ترین مشکل کتابخانه ها استان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر تنها 30 نفر کتابخانه های استان را اداره می کنند.

فیاض عمده ترین برنامه های هفته کتاب را، برگزاری نمایشگاه کتاب ، انتخاب کتابداران نمونه استان، انتخاب اعضای برتر کتابخانه های عمومی، بازدید گروهی دانش آموزان مدارس از کتابخانه ها، خرید CD های آموزشی و کتابهای جدید و تجلیل از خیران کتابخانه ساز، برشمرد.

هم اکنون14 کتابخانه در سطح استان خراسان شمالی وجود دارد.