دشمن توان مقابله با نیروهای مسلح ایران را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر ، سرلشگر عطاالله صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران که پیش از ظهر امروز در مراسم فارغ التحصیلی دانش آموختگان نیروی زمینی ارتش سخن می گفت، با بیان این مطلب اظهار داشت: آنچه که نیروهای نظامی ما مخصوصا ارتشیان در دوران دفاع مقدس و تهدیدات امروز دشمنان از جمله استکبار جهانی از خود نشان داده اند چیزی جز ادامه همان مقاومت ها و اراده قوی آنان برای مقابله با هر گونه تجاوز دشمن نیست.

وی افزود: امروز دشمن مجهز به پیشرفته ترین سلاح های هسته ای و شیمیایی غیر متعارف است ولی خود می داند که نمی تواند با داشتن این چنین سلاحهایی در برابر ملت ایران دست از پا خطا کند.

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه دشمنان اسلام امروز با شکست روبرو شده اند ، گفت: توان بالای دفاعی ، نظامی و از آن مهمتر روحیه و آمادگی بالای شما باعث شده که رئیس قوی ترین ستاد ارتش دنیا یعنی آمریکا، اعلام کند که نیروی زمینی این کشور در حال فروپاشی است.

وی گفت: آنچه که از وضعیت نیروهای نظامی آمریکایی دیده می شود این است که آنان به دلیل نداشتن روحیه مقاومت و ایثار دیگر توان انجام هیچ گونه برنامه ای را ندارد زیرا روحیه مقاومت و انسانیت است که ملتی را دارای قدرت بالای دفاعی و نظامی می کند.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جنگ 33 روز لبنان خطاب به دانش آموختگان نیروی زمینی ارتش گفت: شما جوانان شاهد جنگ حزب الله لبنان با رژیم صهیونیستی بودید ، رژیمی که مورد حمایت برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا و انگلیس بود ولی دیدیم که چگونه در برابر نیروهای مردمی حزب الله چگونه قد خم کرد و شکست خورد.

صالحی با بیان اینکه مقاومت دو شرط داشتن جسم و روحیه قوی دارند، گفت: شما جوانان که تازه وارد ارتش شده اید باید تلاش کنید تا روحیه ای و جسم قوی را در اختیار داشته باشید ، زیرا داشتن یک روحیه بالا به شما این امکان را می دهد که علاوه بربه دست آوردن اعتماد به نفس بالا بتوانید در برابر مشکلات مقاومت کنید.

بنا بر این گزارش، در این مراسم تعدادی از دانش آموختگان که 35 هفته در آموزش به سر می بردند، سردوشی خود را از دست فرماندهی کل ارتش دریافت کردند.

در این مراسم همچنین خانواده شهید رمضانی و همچنین آزاده سرافراز علی محمد رجبی زاده و جانباز ارتش داوود نظام اسلامی و تعدادی از کارکنان منتخب لوح و هدیه ای را از سرلشگر صالحی دریافت کردند.

درپایان سخنرانی فرمانده کل ارتش یگان های حاضر درمیدان از مقابل جایگاه رژه رفتند.