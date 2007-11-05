ارتش به دشمن اجازه نخواهند داد که دست از پا خطا کند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرلشگر عطاالله صالحی پیش از ظهر امروز در حاشیه مراسم فارغ التحصیلی دانش آموزان آموزشگاه نظامی ارتش در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: امروز نیروهای ارتشی با استفاده از تجربیات گذشته به خصوص 8 سال دفاع مقدس توانسته اند توان نظامی و دفاعی خود را به حدی بالا ببرند که ما در حال حاضر شاهد آمادگی فوق العاده این نیرو در برابر هر گونه تهدیدات احتمالی دشمن هستیم .

وی افزود: تجربه گذشته باعث شده است که به لطف خداوند ما شاهد آمادگی بالا در یگان های رزمی باشیم، البته این آمادگی در ذات نیروهای ما وجود دارد و با استفاده از آن امروز در برابر هر گونه تهدیدات احتمالی دشمن می توانیم ضربه مهلکی به او وارد کنیم .

فرمانده کل ارتش، تهدیدات دشمن را نعمتی بزرگ برای نیروهای مسلح توصیف کرد و یادآور شد: تهدیدات دشمنان امروز باعث شده ما بتوانیم در زمینه های مختلف نظامی به توانمندی های بالایی دست پیدا کنیم که این امر را ما مدیون تهدیدات دشمنان هستیم.

سرلشگر صالحی در ادامه به اعترافات مقامات عالی رتبه برخی کشورهای غربی مبنی برترس در برابر نیروهای نظامی ایرانی اشاره کرد و گفت: توان بالای نیروهای مسلح ما امروز باعث شده دشمن خود به طور علنی اعتراف کند که توان مقابله با ایران را ندارد و یک ترس در وجودش نهفته است.

وی در ادامه به بازدید خود از مرزهای کشور اشاره کرد و گفت: بنده زمانی که برای بازدید به مرزهای کشور رفته بودم متاسفانه برخی نیروهای بیگانه وارد خاک ایران شده بودند که وقتی ما این موضوع را مشاهده کردیم به آنان تذکر دادیم که هر چه سریعتر خاک ایران را ترک کنند و دشمن هنگامی که توان بالای نظامی دلاورمردان ارتشی را دید بی درنگ و با ترس مرزهای ما را ترک کردند.

وی بار دیگر تاکید کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل به سر می برند و اجازه هیچ گونه تجاوز را به دشمن نمی دهند.

صالحی ادامه داد: دشمن امروز از هزاران کیلومتر آن طرف تر به مرزهای ما آمده و کشورهای همسایه ما را اشغال کرده و با اقدامات خود امنیت عمومی منطقه را مخدوش کرده است.

وی در پاسخ به این سئوال که پس از اتفاق اخیر آیا نیروهای ارتشی در مرزها آماده باش هستند ، گفت: ما یک آمادگی داریم و یک آماده باش که این دو مقوله با هم متفاوت اند ما در حال حاضر در آمادگی کامل به سر می بریم و نیازی نمی بینیم که به نیروهای خود آماده باش بدهیم .

فرمانده کل ارتش گفت: در حال حاضر تمامی نیروهای مسلح به خصوص نیروهای ارتشی در مرزهای کشور در آمادگی کامل به سر می برند و آنچه که در مرزهای کشور رخ می دهد از دید آنان پنهان نیست و این اجازه را به دشمن نخواهند داد که دست از پا خطا کند.

صالحی در پایان گفت: امروز اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به حدی است که دشمن در تمامی مرزها چیزی جز اقتدار نمی بیند، دشمنی که به انواع تجهیزات نظامی مجهز است.