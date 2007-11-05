اولین یادواره شهدای ورزشکار استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این یادواره با هدف تبیین نقش شهدا در به ثمر رساندن انقلاب اسلامی و حفظ و صیانت از ارزش های والای آنها، معرفی اسوه های ایثار و شهادت ورزشکاران استان به عنوان الگوهای عملی برای جامعه، شناسایی شهدای عزیز ورزشکار استان، بزرگداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر ورزشکار و صیانت از دستاوردهای آنان، معرفی شهدای ورزشکار به جامعه، معطر کردن فضای ورزش استان به عطر شهدا برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون در سطح استان تعداد 210 شهید ورزشکار در رشته های فوتبال، والیبال، هندبال، کنگ فو، دو میدانی، شنا، نجات غریق، کشتی، وزنه برداری، کاراته، جودو، رزمی، پینگ پنگ، کوهنوردی، تکواندو شناسایی شده اند.