تعیین ۱۱۳ نقطه در فارس برای اتراق ثابت عشایر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایمانیه صبح شنبه در جلسه شورای عشایر استان بر ضرورت برگزاری جلسات منظم و ماهیانه این شورا تاکید کرد و گفت: برای حل مشکلات به جلسات مستمر و منظم، با دستور کار مشخص نیازمند هستید؛ برگزاری جلسات با فواصل طولانی، مشکلات عشایر را انباشته می‌کند و راه‌های حل آن را سخت می‌سازد.

استاندار فارس تاکید کرد: مشکلات مربوط به دستگاه‌ها می‌بایست با حضور مدیران کل همان دستگاه بررسی شود تا بتوان به نتایج قابل قبول رسید.

ایمانیه خواستار ارائه صورتجلسه زمان‌بندی شده مبنی بر ایجاد ایل‌راه ها از جانب دستگاه‌های ذیربط شد و افزود: می‌بایست در تفاهم نامه با قرارگاه امام حسن مجتبی علیه السلام به این موضوع توجه ویژه شود.

وی بر تعیین مکانی مشخص برای اتراق عشایر اشاره کرد و تحقق این مُهِم را برداشتن باری از دوش عشایر دانست و اظهار کرد: اداره کل امور عشایر تفاهم‌نامه‌ای با اداره کل منابع طبیعی منعقد کرده و ۱۱۳ نقطه را به عنوان مکانی ثابت و معین برای اتراق و استفاده عشایر مشخص کند.

استاندار فارس ضمن اینکه سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری را موظف کرد تا نسبت به بررسی و تعیین تکلیف تسهیلات تبصره ۱۶ ویژه عشایر، با حضور مدیران بانک‌ها اقدام کند، افزود: وضعیت اختصاص سهمیه آرد و سوخت عشایر به صورت شفاف ارائه شود تا دستگاه‌های ذیربط بتوانند نسبت به وضع موجود آن تصمیم گیری های لازم انجام دهند.



