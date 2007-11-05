مراسم رسمی افتتاح دفتر کنسولگری ایران در منطقه کردستان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، "فلاح مصطفی" در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت : این نخستین کنسولگری ایران در منطقه کردستان عراق است که فردا در مراسم رسمی،افتتاح می شود.



کنسولگری ایران در شهر اربیل که مقر حکومت منطقه کردستان عراق است، گشایش خواهد یافت.

لازم به ذکر است روابط ایران با حکومت محلی کردستان عراق تاکنون از طریق دفاتری که به دفاتر روابط ایران نامیده می شد و مقر آنها در شهرهای اربیل و سلیمانیه قرار داشت، انجام می شد و حکومت منطقه کردستان عراق نیز،نماینده ای در تهران دارد.

نظامیان آمریکا در تاریخ 11 ژانویه سال جاری(21 دی 85)، با یورش به دفتر روابط ایران در اربیل که با مجوز رسمی مقامهای عراقی فعالیت می کرد؛ پنج دیپلمات ایرانی را بازداشت کردند؛آمریکا همچنان از آزادی این افراد خودداری می کند.

ارتش آمریکا برای توجیه بازداشت غیرقانونی اتباع ایرانی، اتهامات واهی وابستگی آنها به سپاه قدس را مطرح می کند.



از سوی دیگر، یکی از سخنگویان ارتش آمریکا در عراق حاضر نشد به سئوال "مهر" مبنی بر سرنوشت پنج دیپلمات ایرانی ربوده شده از کنسولگری کشورمان در اربیل و دلایل ادامه بازداشت غیرقانونی آنها با توجه به اثبات نشدن اتهامات واهی آمریکا علیه آنها، پاسخ روشن دهد و تنها به کلی گویی در این زمینه اکتفا کرد.



سروان "ویک پیک" از بخش اطلاع رسانی نیروهای اشغالگر آمریکایی درعراق حاضر نشد؛ پاسخ صریح وشفافی درباره وضعیت دیپلماتهای ایرانی ربوده شده در اربیل عراق بدهد.