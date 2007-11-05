صنعتگران در تعیین قیمت کالاها نقش ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حبیب الله انصاری ظهر امروز در جمع خبرنگاران در نمایشگاه بین المللی مشهد افزود: مواد اولیه مورد نیاز صنایع ما برخی قطعات و... در چرخه دولتی و در زیر مجموعه اقتصاد دولتی تهیه می شود و صنعتگر با این اوضاع نمی تواند در تعیین قیمت مشارکت کند.

وی درخصوص مشکلات صنایع لوازم خانگی گفت: از جمله مشکلات صنایع کشور اقتصاد دولتی ما است 80 درصد اقتصاد ما دولتی است و تا زمانی که گرفتار چنین معضلی هستیم صنعت ما نمی تواند از برپایی لازم برخوردار باشد.

انصاری افزود: وی مشکل دیگر صنایع کشور و از جمله صنایع لوازم خانگی را تورم دانست و گفت: با تورم دو رقمی نمی توان انتظار ایجاد رونق در بازار تولید و عرضه را داشت وقتی نرخ تورم بالاست قدرت خرید مردم کم می شود و بنابراین با وجود نیازی که دارند تقاضا کاهش می یابد.

انصاری گفت: در چنین شرایطی تولید روی دست تولید کننده می ماند و تولید کننده نقدینگی لازم را در اختیار نخواهد داشت.

وی از تغییرات قوانین مربوط به صنعت و تولید به عنوان یکی دیگر از مشکلات یاد کرد و اظهار داشت: تغییر قوانین مانع از این می شود که کسی با نگاه درازمدت به دنبال سرمایه گذاری باشد این در حالی است که ما برای توسعه صادرات نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستیم به ویژه برای کشور ما که در مسیر کریدور شمال به جنوب قرار دارد.

انصاری افزود: بسیاری از کشورها راغب به سرمایه گذاری مشترک با ایرانی ها هستند اما سرمایه گذار داخلی و خارجی تا چه اندازه می تواند به آینده سرمایه گذاری خود اطمینان داشته باشد و یقین حاصل کند که عوامل تغییر دهنده تاثیری بر سرمایه گذاری ها ندارد؟

دبیر کل شورای صنایع گاز و لوازم خانگی گفت: استانداردهای ملی شاخص های دقیقی برای تعیین کیفیت محسوب می شوند به ویژه برای لوازم خانگی که اغلب مشمول استانداردهای اجباری هستند اما استانداردهای ملی به تنهایی پاسخگوی ورود به بازارهای جهانی و جهش صادراتی نیست.

وی تاکید کرد: همگام سازی با استانداردهای جهانی مورد توجه صنعتگران ما است و تلاش تولید کنندگان انطباق تولید داخل با پیشرفت های روز جهان بوده است تا کالایی را بسازند که جایگاه آن در برابر کالای خارجی محفوظ و قابل مقایسه با کالاهای پیشرفته جهان باشد.

انصاری اظهار داشت: به همین دلیل در زمینه صادرات از سال 83 تاکنون روند افزایشی داشتیم و صنعتگران ما حتی در برخی کشورها خط تولید مونتاژ هم ایجاد کرده اند که گر چه در حد ایده آل نیست حرکتی است که آغاز شده و با شتاب هم پیش می رود.

وی از ثابت ماندن نرخ ارز در پنج سال گذشته، قانون کار، قانون سرمایه گذاری و قانون تجارت که پس از 70 سال درصدد تغییرآن هستند نرخ بهره، نرخ حمل و نقل، ظرفیت های حمل و نقل و... به عنوان مشکلات پیش روی صنایع یاد کرد.