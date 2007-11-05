عملیات احداث مدرسه 9 کلاسه خیر ساز در شهریار آغاز شد

ابوالفضل تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت : این مدرسه در زمینی به مساحت دو هزار و 500 متر و در زیر بنای یک هزار و 200 متر توسط دکتر مولوی در شهر فردوسیه شهریار در دست احداث است.

وی افزود: از مجموع 108 خیر در شهرستان شهریار، 43 خیر مدرسه سازی کرده و بقیه این افراد زمین هایی را جهت احداث بناهای خیریه اهدا کرده اند.

این مسئول ادامه داد: در یک سال گذشته هشت مدرسه در طرح ملی و استانی و 12 مدرسه خیر ساز در شهرستان شهریار توسط خیرین تحویل داده شده است و بقیه طی چند ماه آینده تحویل داده می شود.

دکتر مولوی خیر و بانی ساخت مدرسه 9 کلاسه شهرستان شهریار یک مدرسه 600 نفری، یک مدرسه 100 نفری مخصوص دانش آموزان کرو لال، یک درمانگاه خصوصی و یک مجموعه ورزشی در یکی از مناطق محروم مشهد احداث کرده و منزل خود در تبریز را به مرکز بیماری های خاص و کلیوی اختصاص داده و تاکنون کتاب ها و مبالغ نقدی بسیاری را به مراکز علمی در سراسر کشور اهدا کرده است.