به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نظرسنجی روزنامه "واشنگتن پست" و شبکه خبری "ای بی سی" نشان داد که نگرانی نسبت به اقتصاد، جنگ در عراق و نارضایتی رو به افزایش از جو سیاسی در واشنگتن طی دهه گذشته در بالاترین سطح خود بوده است.

تنها 24 درصد از مردم آمریکا فکر می کنند که کشورشان در مسیر درست حرکت می کند و سه چهارم از آمریکایی ها خواستار آن هستند که رئیس جمهور آتی مسیری جدا از مسیر "جرج بوش" رئیس جمهوری کنونی را ترسیم کند.

بر پایه این نظرسنجی، دموکراتها به شدت و سه چهارم از گروه های مستقل و حتی نیمی از جمهوریخواهان خواستار یک مسیر جدید برای کشورشان هستند.

در حدود 60 درصد از آمریکایی ها قاطعانه گفتند که ایجاد یک چنین تغییری پس از دو دوره ریاست جمهوری بوش لازم است. از هر 10 آمریکایی هم شش نفر گفتند که جنگ عراق ارزش مبارزه را ندارد و دو سوم از آمریکایی ها هم نسبت به اقتصاد کشورشان نظر منفی داشتند.

نتایج نظرسنجی قبلی واشنگتن پست و ای بی سی نشان داده بود که اکثر آمریکایی ها با درخواست بودجه 190 میلیارد دلاری بوش برای جنگهای عراق و افغانستان مخالفند و تنها 33 درصد از مردم آمریکا از عملکرد رئیس جمهوری کشورشان رضایت دارند.