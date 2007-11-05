تلاش بانک مرکزی برای محدود کردن افزایش نرخ تورم

به گزارش خبرنگار مهر، در این گزارش محدود کردن رشد نقدینگی اولین توصیه سیاستی بانک مرکزی برای کنترل تورم در سال جاری اعلام شده است.

توصیه دوم و سوم بانک مرکزی در این رابطه عقیم‌سازی افزایشهای ناگزیر در منابع پایه پولی ازطریق فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی و رعایت سیاست انقباضی در بودجه 1386 و پرهیز از برداشت بیشتر از حساب ذخیره ارزی و یا مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام است.

تدوین و اجرای سیاست درآمدی و کنترل افزایش دستمزدها و قیمتهای اداری نیز توصیه چهارم بانک مرکزی برای کنترل تورم در سال جاری به شمار می رود.

تلاش برای اتمام طرحهای عمرانی نیمه تمام به منظور افزایش عرضه کالاها و خدمات، فعال کردن بازار سرمایه و از راه ایجاد ثبات و اطمینان در این بازار، حرکت به سمت اقتصاد بازار محور و گسترش رقابت در بازار کالاها و خدمات و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دیگر توصیه سیاستهای بانک مرکزی برای کنترل تورم در سال جاری اعلام شده است.

در ادامه این گزارش بانک مرکزی آمده است: ذکر این نکته ضروری است که حتی با اجرای سیاستهای فوق، امکان تحقق هدف تورم برنامه در سال 1386 به میزان 9.1 درصد بدلیل شتاب افزایش قیمتها میسر نیست و اقدامات مذکور تنها از افزایش نرخ تورم در ماههای باقیمانده سال جلوگیری می کند.

براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری به 15.8 درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم در فروردین ‌ماه امسال 12.8 درصد، در اردیبهشت ‌ماه 13.6 درصد، در خردادماه 14.2 درصد، در تیرماه 14.8 درصد و در پایان مرداد ماه سال جاری 4/15 درصد بوده است.



