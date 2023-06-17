ارائه خدمات به زوار اربعین حسینی با بهترین کیفیت انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی ظهر شنبه در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی مراسم اربعین حسینی بیان کرد: دولت اهتمام جدی بر اجرای ارزش‌های دینی و مذهبی دارد و به همین منظور برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم پیاده روی اربعین حسینی لازم است برنامه‌ریزی دقیقی برای تأمین امکانات و تمهیدات لازم برای خدمات رسانی به زائران حسینی انجام شود.

وی اظهار کرد: ایام اربعین امسال با گرمای شدید هوا در استان همراه است و به همین دلیل از دستگاه‌های عضو ستاد اربعین حسینی ۲ کشور که شامل هفت کمیته مشترک است، انتظار می‌رود هماهنگی بیشتری برای ارائه خدمات مطلوب در بخش حمل و نقل، اسکان زائران و امکانات رفاهی انجام دهد تا آسیب ناشی از گرمای هوا به حداقل برسد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان بر لزوم افزایش تعداد ناوگان حمل و نقل برای رفاه هرچه بیشتر زائران و ارائه خدمات سلامت محور در این آئین تاکید کرد.

فرماندار دشت آزادگان نیز در این زمینه گفت: در پایانه مرزی چذابه تلاش شده بر اساس تجربیات سال‌های گذشته تمامی موارد و نواقص بررسی شوند و طبق مذاکرات متعددی که با طرف عراقی در خصوص رفع نواقص موجود در پایانه شیب عراق داشتیم، امید داریم امسال شرایط بهتری را برای پذیرایی از زائران عتبات عالیات داشته باشیم.

حمید سیلاوی تصریح کرد: برای برگزاری هرچه بهتر و با شکوه‌تر مراسم بزرگ پیاده روی اربعین نیاز است که تعامل و همکاری بین مسئولان مربوطه استان خوزستان و کشور عراق بیش از پیش باشد.