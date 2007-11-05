49 هزار طرح اقتصادی در آذربایجان غربی بهره برداری شد

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: هفت هزار و 500 طرح اقتصادی کوچک و زود بازده مورد پذیرش در استان ۴۹‬هزار طرح راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسیده که زمینه اشتغال ‪ ۷۵‬هزار نفر را فراهم کرده است.

علی سلیمانی اجرای طرح ایجاد و توسعه بنگاه های کوچک و زود بازده اقتصادی را گامی مهم در حل مشکل بیکاری عنوان و بر همکاری بانک های عامل با مجریان این طرح ها تاکید کرد.

وی با اشاره به کسب رتبه برتر ایجاد بنگاه های اقتصادی زود بازده توسط این استان در کشور گفت: در آینده شاهد تحول اقتصادی عظیمی در استان خواهیم بود.

سلیمانی همچنین به بازرسی های انجام گرفته از نحوه اجرای طرح های بنگاه اقتصادی زود بازده در استان اشاره و بیان داشت: از ابتدای آغاز طرح نظارت بر عملکرد بنگاه‌های زوبازده کارآفرین در سطح این استان یکهزار و ‪ ۸۰۰‬طرح مورد بازرسی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: نتایج بازرسی‌های انجام شده نشان می‌دهد ‪ ۷۰‬ درصد از اهداف این طرح‌ها تاکنون در استان محقق شده است.

سلیمانی خاطرنشان کرد: بازدید از طرح‌ها، مطابقت و تصمیم‌گیری درمورد نحوه اجرای آنها، رفع اشکال، بهبود و کنترل کیفی و کمی طرح‌ها، وضعیت پرداخت تسهیلات به متقاضیان و نحوه هزینه کرد این تسهیلات توسط متقاضیان و نیز حسن اجرای وظایف بانکهای عامل توسط این کمیته و هسته‌های نظارتی بررسی می‌شود.

برای نظارت بر روند اجرای صحیح آیین نامه‌های بنگاه‌های زوبازده کارآفرین در زمان حاضر ‪۱۴‬هسته نظارت در شهرستان‌های مختلف استان تشکیل و در حال فعالیت هستند.