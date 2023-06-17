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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۳۳

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان خبر داد؛

درخشش صنعتگر لرستانی در رویداد ملی «سه‌گام»

درخشش صنعتگر لرستانی در رویداد ملی «سه‌گام»

خرم‌آباد- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان از درخشش صنعتگر لرستانی در رویداد ملی «سه‌گام» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن پور امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در رویداد ملی «سه‌گام» که با حضور هنرمندان شاخص صنایع‌دستی کشور برگزار شد «فتانه سپهوند» هنرمند لرستانی موفق به کسب دیپلم افتخار شد.

وی اظهار کرد: این رویداد ملی به منظور پیوند طراحان و تولیدکنندگان مسنوجات سنتی و صنایع‌دستی مرتبط با طراحی لباس امروز ایرانی برگزار شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با بیان اینکه خانم «سپهوند» از هنرمندان رشته طراحی لباس استان است که موفق به دریافت دیپلم افتخار در این رویداد مهم ملی شد، افزود: این هنرمند دانش‌آموخته ارشد طراحی پارچه و لباس و دارای سه نشان ملی مرغوبیت صنایع‌دستی و عنوان نخست جشنواره فجر در زمینه مد و لباس شده است.

حسن‌پور، بیان کرد: همچنین این صنعتگر لرستانی در حال حاضر به عنوان مربی آموزشی رشته‌های رشتی‌دوزی و کچه نیز فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به نقش مستقیم صنایع‌دستی در درآمدزایی و خودکفایی هنرمندان، بیان داشت: توجه به توسعه رشته‌های صنایع دستی از اولویت مهم این اداره‌کل است تا علاوه بر احیای این هنرهای اصیل، شاهد رونق اقتصادی بازار صنعتگران استان باشیم.

کد مطلب 5812551

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