مشاور عالی قضایی بوش از به کارگیری شکنجه در آمریکا حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین با برگزاری مناظره ای درباره به کارگیری شدیدترین شکنجه های غیر انسانی در زندانهای آمریکا نظر کارشناسان حقوق بشر و حقوق بین الملل را دراین امر جویا شده که نماینده آمریکا در این مناظره با اقدام خود، بر به کارگیری این رفتارها در زندانهای آمریکایی صحه گذاشت.

بر اساس این گزارش، در مناظره گاردین، "جان بلینگر" عالی ترین مشاور قضایی کاخ سفید که در در امور حقوق بین الملل با "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا همکاری می کند؛ با به کارگیری این شکنجه ها حتی علیه شهروندان آمریکایی در سایر کشورها موافق بود.

بلینگر در این مناظره در برابر انتقادهای گروه های حقوق بشر گفت : تا زمانی که گزارشهای شکنجه و اینکه آیا این شکنجه ها حقوق بشر را نقض کرده اند، مشاهده نکنم؛ این شکنجه ها را رد نمی کنم.

به گزارش مهر، مسئله شکنجه و استفاده از پیشرفته ترین روشهای غیر انسانی برای اعتراف گرفتن از زندانیان در آمریکا، سبب اعتراض گسترده گروه های حقوق بشر شده و زمانی که روزنامه نیویورک تایمز در شماره 12 مهر سال جاری خود گزارشی با این عنوان که : "وزارت دادگستری آمریکا در سال 2005 طرح بسیار محرمانه ای را تایید کرده که به موجب آن سرویسهای امنیتی این کشورمی توانند برای اعتراف گرفتن ازمظنونان تروریستی ازکثیف ترین شیوه های شکنجه استفاده کنند" چاپ کرد، این انتقادها به اوج خود رسید.

بر همین اساس، مسئله شکنجه در زندانهای آمریکا و دیدگاه مقامهای آمریکایی در این باره تبدیل به یکی از مسائل اساسی در انتخاب آنها برای مناصب مهم شده به طوری که سناتورهای آمریکا به دلیل جبهه گیری های مشکوک گونه "مایکل موکیسی" نامزد مورد نظر بوش برای تصدی پست دادستانی کل آمریکا درباره مسئله شکنجه، در تایید او تردید دارند.