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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۸:۱۰

سرپرست ورزش و جوانان بوشهر خبرداد؛

حضور نمایندگان استان بوشهر در لیگ والیبال جوانان دختران کشور

حضور نمایندگان استان بوشهر در لیگ والیبال جوانان دختران کشور

بوشهر- سرپرست اداره کل ورزش و جوانان گفت: ۲ نماینده از استان بوشهر برای شرکت در لیگ والیبال جوانان دختران کشور به فدراسیون والیبال معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر جمالی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دو تیم «شریف برازجان» به عنوان نماینده اول و «پیکان ریز» به عنوان نماینده دوم از استان بوشهر برای حضور در لیگ جوانان دختران کشور به فدراسیون والیبال معرفی شدند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان در مصاحبه بیان کرد: مجموعه اداره کل ورزش و جوانان و هیأت‌های ورزشی، اهتمام جدی در شرکت نمایندگان استان در لیگ‌های کشوری دارند.

وی تصریح کرد: در این راه از هیچ تلاشی برای پیشرفت راهبردی استان بوشهر در تورنمنت‌های کشوری مضایقه نخواهیم کرد.

کد مطلب 5812570

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