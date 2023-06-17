حضور نمایندگان استان بوشهر در لیگ والیبال جوانان دختران کشور

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر جمالی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دو تیم «شریف برازجان» به عنوان نماینده اول و «پیکان ریز» به عنوان نماینده دوم از استان بوشهر برای حضور در لیگ جوانان دختران کشور به فدراسیون والیبال معرفی شدند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان در مصاحبه بیان کرد: مجموعه اداره کل ورزش و جوانان و هیأت‌های ورزشی، اهتمام جدی در شرکت نمایندگان استان در لیگ‌های کشوری دارند.

وی تصریح کرد: در این راه از هیچ تلاشی برای پیشرفت راهبردی استان بوشهر در تورنمنت‌های کشوری مضایقه نخواهیم کرد.