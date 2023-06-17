پیشرفت فیزیکی ۹۴ درصدی کتابخانه مرکزی رشت

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر تقوی پیش از ظهر شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان گیلان با اشاره به لزوم توسعه زیرساختهای کتابخانه‌ای گفت: توسعه در رشد شاخص‌های مختلف سرانه فضای مطالعه تأثیر دارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون هفت شهر در استان گیلان فاقد کتابخانه عمومی هستند، ادامه داد: همت عمومی میان مسئولین برای ایجاد کتابخانه های عمومی در این شهرها امری الزامی و اثربخش است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان با اشاره به اینکه برخی از روستاهای استان نیز از نعمت داشتن کتابخانه عمومی به عنوان مرکز فرهنگی محروم هستند از آمادگی مجموعه اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان برای تجهیز این کتابخانه در صورت تحویل فضای مناسب خبر داد.

وی به وضعیت کتابخانه مرکزی شهر رشت به عنوان بزرگترین مجموعه فرهنگی در حوزه کتاب و کتابخوانی در شمال کشور نیز اشاره کرد و با بیان اینکه این مرکز فرهنگی با پیشرفت بیش از ۹۴ درصد در انتظار رفع موانع برای بهره برداری کامل است.

تقوی با تأکید بر لزوم همکاری و هم افزایی بیشتر مجموعه راه و شهرسازی، شهرداری و برخی دستگاه‌های خدمات رسان، خواستار اقدام عملی دستگاه‌ها برای اتمام و بهره‌برداری کامل از کتابخانه مرکزی شهر رشت تا هفته دولت شد.

وی همچنین به اقدامات انجام شده در کتابخانه مرکزی برای تسریع در روند بهره برداری کامل این پروژه نیز اشاره و اضافه کرد: ده‌ها میلیارد اعتبار از سویی نهاد کتابخانه های عمومی برای خرید تجهیزات کتابخانه مرکزی هزینه شده و این تجهیزات هم اکنون در کتابخانه مرکزی انبار شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان از آمادگی نهاد برای تجهیز و آماده سازی فوری این مرکز فرهنگی پس از تحویل کامل آن خبر داد.

وی با برشمردن اقدامات اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان در راستای توسعه حمل کتاب و کتابخوانی در استان ایجاد کتابخانه های مادر و کودک در سه شهرستان را یکی از مصادیق این اقدامات برشمرد و گفت: دومین کتابخانه بزرگ مادر و کودک کشور در سال‌های گذشته در گیلان به بهره برداری رسیده است.